Il ritorno del Victoria's Secret Fashion Show 2024 a New York

Il Fashion Show ha visto protagoniste alcune delle modelle più famose della storia della moda, tra cui Bella e Gigi Hadid, Kate Moss, Eva Herzigova, Adriana Lima e Tyra Banks. Al loro fianco, nuove promesse del fashion system hanno portato freschezza e un tocco di modernità, incarnando lo spirito della nuova generazione. La combinazione di volti storici e nuovi ha reso la sfilata un perfetto mix di tradizione e innovazione.

L'evento è stato accompagnato dalle esibizioni musicali di tre superstar mondiali: Cher, Tyla e Lisa, che hanno reso ancora più memorabile l’atmosfera della serata. Per la prima volta, lo show è stato trasmesso in diretta sui principali canali social di Victoria's Secret, come Instagram, Facebook e TikTok, permettendo a milioni di fan in tutto il mondo di vivere l’esperienza in tempo reale.

La collezione presentata durante lo show ha saputo unire l'eleganza moderna alla classica sensualità di Victoria's Secret. Tessuti pregiati, dettagli curati e silhouette audaci hanno sfilato sulla passerella, segnando una perfetta fusione tra passato e futuro.

Le immagini del Victoria's Secret Fashion Show 2024 e il catalogo completo della nuova collezione sono ora disponibili per la stampa e i media sul sito ufficiale del brand.

Per rivedere lo spettacolo e immergersi nel mondo di Victoria's Secret, è possibile visitare il sito ufficiale e i principali social del marchio.

