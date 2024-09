'Il Fagiolo Rosa': un progetto al femminile che unisce tradizione, innovazione e responsabilità etica

Photo credits: Archivio Melandri Gaudenzio

Melandri Gaudenzio presenta un'iniziativa e un prodotto speciali per il mese della prevenzione del tumore al seno: "Il Fagiolo Rosa", a marchio "Melandri Natura&Salute". Questo progetto non solo celebra la qualità, l'innovazione e la tradizione che da sempre caratterizzano l'azienda romagnola, ma promuove un messaggio di responsabilità etica attraverso la collaborazione con LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con l'obiettivo comune di sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione oncologica, della diagnosi precoce dei tumori al seno e dei sani e corretti stili di vita. "Il Fagiolo Rosa" è disponibile in una confezione in edizione limitata che sarà acquistabile nei principali punti vendita della Gdo in ottobre. Per ogni confezione venduta, l'azienda devolverà 0,20 € a LILT.





Da sempre impegnata nell’offrire prodotti di eccellenza, Melandri Gaudenzio continua a distinguersi per l’attenzione verso la qualità e l’innovazione, proponendo alimenti naturali e genuini. Roberta Colla Melandri, Direttore Generale dell’azienda, sottolinea l’importanza del contributo femminile: «La nostra azienda crede nelle donne, nella loro forza innata e nelle loro grandi capacità come lavoratrici, madri, compagne e amiche. La compagine societaria essenzialmente femminile ne è la più evidente dimostrazione, a garanzia di attenzione e cura, ma anche di dinamismo, gusto e passione. La presentazione di questo progetto è l’ulteriore prova di come si possa tradurre la femminilità in creatività».





Il packaging di "Il Fagiolo Rosa" riflette la natura femminile del progetto, con un design dinamico e versatile, dominato dal colore rosa. Il tono su tono caratterizza il fronte della confezione, in un gioco di velature che armonizzano gli elementi, dal fondo al fagiolo, all’evocativo nastro che entra ed esce dal formato e che prosegue sul retro dove, dopo aver abbracciato il fagiolo, si ferma nella tipica posizione del fiocco rosa, simbolo della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno. Sul fronte, invece, sull’immagine del fagiolo è ricavata una finestra trasparente attraverso la quale è visibile il prodotto contenuto nel doypack. Un QR code rimanda a informazioni aggiuntive sul progetto e sulla collaborazione. A contrasto con l’ambiente rosa, invece, è messa in evidenza la collaborazione con LILT.





Il fagiolo rosa (Pink beans), scientificamente noto come Phaseolus vulgaris, è una esclusiva varietà di fagiolo caratterizzata da un colore rosato e una forma tondeggiante. Oltre alle sue proprietà organolettiche, come il sapore delicato e la consistenza morbida, il fagiolo rosa contiene una combinazione di elementi che possono favorire il benessere e la salute: Fibre alimentari (25 g/100 g prodotto), Proteine (20 g/100 g prodotto), Potassio (70,1% VNR – Valori Nutrizionali di Riferimento), Fosforo (35,8% VNR), Magnesio (32,6% VNR). Un consumo regolare di legumi (fagioli), nell’ambito di una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano e attivo, può contribuire alla prevenzione di diverse malattie.





La confezione doypack da 250 g (5 porzioni), con zip salva freschezza, è pratica e moderna, pensata per mantenere intatte le proprietà del prodotto. Il prezzo di vendita consigliato al pubblico è di 1.99 €.





Fondata nel 1947 da Melandri Gaudenzio, oggi l’Azienda è guidata da Roberta Colla Melandri, nipote del fondatore, che ha assunto la direzione nel 2005. È leader nel settore dell’importazione, selezione, confezionamento e commercializzazione di legumi, cereali, zuppe e semi oleosi da agricoltura convenzionale e biologica. Il fatturato 2023 è di circa 9.000.000 €. L’unità produttiva, sita a Bagnacavallo (RA), si sviluppa su un’area di 12.500 mq e vede l’occupazione di 21 persone. Una struttura all’avanguardia, realizzata con l’utilizzo di materiali e tecnologie innovative, che adotta le migliori soluzioni in materia di efficienza energetica, riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, sicurezza e salute dei lavoratori, e racchiude al suo interno tutte le componenti operative: dagli uffici al punto vendita, da un’avanzata area dedicata alla Ricerca e Sviluppo, alla Produzione in linea con le logiche e gli standard dell’Industria 4.0.