Solidarietà Amaranto, il faro di speranza per i veterani della Folgore in difficoltà

SIENA - Solidarietà Amaranto, l'associazione senza scopo di lucro a sostegno dei veterani paracadutisti, continua a dimostrare che la fratellanza non si spegne con la fine del servizio. Attraverso donazioni e iniziative di sensibilizzazione, l'associazione fornisce un supporto concreto ai veterani che hanno dedicato parte della loro giovinezza al servizio della Patria e che oggi si trovano in difficoltà economiche o affetti da malattie.





Nata con l'obiettivo di offrire aiuto ai paracadutisti della Folgore in difficoltà, Solidarietà Amaranto è diventata un punto di riferimento essenziale per molti.





Il fondatore, un ex militare con 35 anni di servizio alle spalle, ha voluto rendere concreta la fratellanza tra paracadutisti anche dopo il congedo, tramite una rete di sostegno basata su donazioni fatte dai soci più fortunati a favore di coloro che si trovano in situazioni critiche. Le donazioni, segnalate in tempo reale e in modo trasparente, hanno già permesso a molti veterani di risolvere problemi economici urgenti.





Solidarietà Amaranto eroga contributi economici per coprire spese mediche, cure specialistiche, bollette, affitti arretrati e altre necessità impellenti.





Questo sostegno rappresenta un aiuto fondamentale per garantire una vita dignitosa a coloro che hanno servito con onore il nostro Paese. L'associazione, dopo aver accertato rapidamente lo stato di necessità, procede all'erogazione del contributo, pubblicando anche le lettere di ringraziamento ricevute dai beneficiari.





Un impatto significativo in otto anni di attività





In soli otto anni di attività, Solidarietà Amaranto ha supportato numerosi veterani paracadutisti, aiutandoli a saldare debiti o a far fronte a emergenze causate dalla crisi economica.

Il gruppo Facebook dell'associazione conta più di 1.700 membri e si è rivelato un canale di diffusione molto efficace per le sue iniziative.

Per garantire il sostegno continuo ai paracadutisti della Folgore, l'associazione organizza regolarmente eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi. Queste attività coinvolgono non solo i veterani, ma anche la comunità locale, le istituzioni e i sostenitori, creando un profondo senso di solidarietà e appartenenza. I fondi raccolti permettono all'associazione di proseguire la sua missione di aiuto concreto ai veterani in difficoltà.





Il significato del nome "Amaranto"





Il nome "Amaranto" richiama il colore del basco dei paracadutisti della Folgore, simbolo di coraggio, lealtà e spirito di servizio. L'associazione incarna questi valori attraverso la solidarietà offerta ai suoi membri, restituendo loro parte di ciò che hanno dato con il loro disinteressato impegno giovanile.





Un invito a sostenere l'associazione





Solidarietà Amaranto rappresenta una luce di speranza per quei paracadutisti che si trovano a vivere momenti difficili a causa di difficoltà economiche o malattie. Grazie al sostegno finanziario e alle donazioni, l'associazione offre una mano tesa a questi uomini coraggiosi che hanno sacrificato parte della loro vita per il nostro Paese. È fondamentale continuare a supportare questa realtà e diffondere la conoscenza delle sue attività, affinché possa continuare a fare la differenza nella vita dei nostri veterani.

Chiunque voglia contribuire può farlo attraverso una donazione libera alle seguenti coordinate bancarie:

IBAN: IT53X0867371880000001011945

BIC: CCRTIT2TCHB

Conto Corrente: Chiantibanca n. 1011945 intestato a Solidarietà Amaranto Onlus