Ferrara, un nuovo palco a cielo aperto: Open Stage e Nescafé insieme per il progetto 'Nelle mie mani'

FERRARA - Quando pubblico e privato si uniscono per il bene comune, il territorio rinasce. E con esso, rinasce anche un modo più consapevole di vivere gli spazi urbani, restituendo alla città i suoi luoghi e ai cittadini spazi di socialità e condivisione.





Con il progetto "Nelle Mie Mani - C’è molto di più in ogni tazza", Nescafé - con oltre 75 anni di esperienza nella selezione, tostatura e miscelatura del caffè, è la marca di caffè preferita nel mondo e gustata in oltre 180 Paesi, con 6100 tazze consumate ogni secondo – continua il percorso di rigenerazione urbana, valorizzazione e tutela del territorio. Un percorso che incontra il bisogno delle comunità promuovendo attività in collaborazione con le amministrazioni locali, le associazioni del territorio e i cittadini stessi, con l’obiettivo di restituire, riqualificare e aggregare attorno a un luogo reso nuovamente accessibile.





L’iniziativa ha preso il via nel 2022 a Trento con la riqualificazione del Kanova Playground, nel 2023 è arrivata a Milano ridando lustro agli spazi del CAM Pecetta e quest’anno, per la sua terza edizione, Nescafé giungerà a Ferrara con un progetto in sinergia con l’amministrazione comunale: restituire la Darsena ai ferraresi.





L’obiettivo è quello di riempire di contenuto uno spazio riqualificato, integrandosi così con la visione più ampia del Comune di ridare valore a un luogo rendendolo nuovamente un punto di aggregazione sociale e culturale con un impatto sulla vita delle persone. Un luogo da frequentare con piacere, che grazie a Nescafé sarà presidiato e rimarrà vivo e fruibile per tutti, tutto l’anno.





"Nelle Mie Mani - C’è molto di più in ogni tazza" si propone di stimolare l’aggregazione sociale sfruttando un elemento che accomuna e unisce spontaneamente tutti: la musica. L’installazione di un totem dotato di sistema di amplificazione realizzato da Open Stage, già attivo in diverse altre città italiane, permetterà ai cittadini e alle associazioni di dare spazio alla propria creatività attraverso performance live urbane prenotabili tramite una semplice app. Inoltre, per creare idealmente un palco dove esibirsi sarà realizzata un’opera artistica in collaborazione con lo street artist locale Pietro Casari, in arte PeterPunk, che delimiterà lo spazio attorno al quale unirsi per assistere agli eventi.





A inaugurare il progetto un concerto realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica Moderna di Ferrara, per loro hanno suonato Talmek & i Maleducati e i Mojee. Subito dopo l’esibizione degli allievi della scuola di musica, hanno calcato il palco altri musicisti e artisti locali, tra cui Alessia Marchianò, The Videotape e Tommy Mauri, che si sono esibiti live per introdurre ai cittadini le potenzialità del luogo rinnovato. L’evento è stato anche l’occasione di annunciare un’ulteriore iniziativa di cura del territorio ferrarese promossa da Nescafé, ovvero la donazione di almeno 100 alberi da piantare nelle aree verdi della Nuova Darsena e in altri luoghi della città. Il progetto di Nescafé "PiantiAmo il futuro: un albero per ogni macchina che rinasce" prevede la donazione di almeno un albero per ogni macchina del caffè revisionata e installata nelle strutture alberghiere. Il progetto è già attivo e ha preso il via nel 2023 con la piantumazione di cinquanta alberi al Parco Nord di Milano ed è in perfetta sinergia con il Comune di Ferrara, molto attento alla forestazione urbana e di tutela del patrimonio ambientale. Negli ultimi 5 anni, infatti, la città estense si è già dotata di ulteriori 15.500 mila alberi, di cui la maggior parte già piantati (altre piantumazioni sono programmate durante l’inverno).





Grazie a questi due progetti Ferrara sarà protagonista di una rigenerazione ricca di valore da un punto di vista sociale e attenta dal punto di vista ambientale, fatta di piccoli passi ma destinata a una grande e lunga crescita che contribuirà ulteriormente e in modo ancora più completo al benessere della comunità.





Con questa terza edizione, Nescafé integra un percorso non solo geografico, ma che tocca tutti gli aspetti della Urban Generation: restituzione, riqualificazione e aggregazione. È una risposta al bisogno delle persone di riappropriarsi e rivivere nuovamente spazi e luoghi comuni, perseguendo una sostenibilità non solo ambientale, ma che si prende a cuore il rispetto e la cura del benessere delle persone. Qualcosa di concreto, da gustare ogni giorno. Come una tazza di Nescafé.





Le altre tappe





L’iniziativa ha preso il via nel 2022 a Trento, con la riqualificazione del Playground Kanova in collaborazione con Labsus, la Città di Trento e due associazioni attive sul territorio. Grazie al contributo dello street artist Alan Vitti, l’azione ha visto anche la realizzazione di un’opera artistica sul campo da basket ispirata all’iniziativa. Il progetto ha permesso così di restituire ai cittadini un luogo in cui i ragazzi potessero giocare in sicurezza.

Nel 2023 il progetto ha raggiunto Milano e ha avuto come protagonista il CAM Pecetta, divenuto punto di incontro accogliente e protetto per adulti, anziani e bambini. Anche in questo caso è stata realizzata, oltre alla riqualificazione del parco giochi e dell’area gazebo, anche un’opera artistica sul campo da pallavolo, grazie alla collaborazione con lo street artist Filippo Benzoni e la partecipazione attiva dei residenti del quartiere. In questo modo, è stato possibile rigenerare il luogo insieme ai cittadini stessi, rendendolo un punto di aggregazione più bello e colorato.

Nescafé conferma il suo impegno nella sostenibilità, che trova la sua concretezza nel progetto Nescafé Plan, avviato nel 2010 a sostegno delle comunità locali e dell’ambiente. Tra i numerosi obiettivi, Nescafé si impegna a fornire agli agricoltori formazione e assistenza per adottare pratiche di coltivazione rigenerativa.

La Nuova Darsena di Ferrara, area recentemente riqualificata, è un luogo particolarmente suggestivo dove terra e acqua si incontrano. Situata nel cuore della città di Ferrara (patrimonio UNESCO), si tratta di una location davvero unica per assistere ad eventi, trascorrere le serate in compagnia e, soprattutto al calar del sole, godersi il tramonto che si rispecchia nell'acqua. Ferrara è in effetti una città la cui storia è indissolubilmente legata a quest'ultimo elemento: nasce e si configura tra il ramo primario del Po e il Po di Volano, un affluente che arriva tutt’oggi fino al mare e sfocia all’interno della Sacca di Goro. La Darsena di San Paolo costituisce un tratto ciclopedonale lungo il Po di Volano e si inserisce all’interno del Quartiere Giardino.