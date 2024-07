Erre, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Fuori di testa'

Ha debuttato nel 2022 con un inno per ogni ascoltatore che si sente un "Reietto", dando prova della sua abilità espressiva e di un flow da fuoriclasse nell'album d'esordio "Riccardo". Successivamente, nel 2023, ha sorpreso il pubblico con la provocatoria "Ave Maria" e ha aperto il 2024 con il suggestivo e malinconico romanticismo di "1, 100, 1000" (feat. Golden Ale), seguito dalla spensierata leggerezza di "Adriatica". Ora, Erre torna con "Fuori di testa", un brano che rappresenta la sua opera più ambiziosa e complessa. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Ha debuttato nel 2022 con un inno per ogni ascoltatore che si sente un "Reietto", dando prova della sua abilità espressiva e di un flow da fuoriclasse nell'album d'esordio "Riccardo". Successivamente, nel 2023, ha sorpreso il pubblico con la provocatoria "Ave Maria" e ha aperto il 2024 con il suggestivo e malinconico romanticismo di "1, 100, 1000" (feat. Golden Ale), seguito dalla spensierata leggerezza di "Adriatica". Ora, Erre torna con "Fuori di testa", un brano che rappresenta la sua opera più ambiziosa e complessa. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGbEgLf7npVM849zsr/kn4DGRZi0M5d





La traccia nasce dall'esigenza artistica di Erre di non dover rilasciare necessariamente una hit estiva, ma di cercare qualcosa di più profondo. Da qui, la volontà di trasporre in musica un rapporto difficile che, nonostante tutto, lascia un segno indelebile facendo crescere e maturare entrambi i partner. Un amore estivo, sì, ma di quelli che ti mandano letteralmente "Fuori di testa". Erre ha scritto il pezzo quest’estate ad Ibiza, tra gli scenari mozzafiato dell’incontaminata scogliera di Punta Galera, una delle spiagge più affascinanti d'Europa. Dopo un mojito ghiacciato, ha seguito la sua vena creativa, dando vita a quella che considera una delle sue release più intense e riflessive.





«Sarà che sopra quel banco non ci potevo stare, sarà che sono troppo stanco ma mai di sognare, sarà che a scuola ti deprimi se non tra i primi»: fin dai versi di apertura, che delineano la difficoltà di adattarsi e allinearsi alle aspettative sociali che rivestono gli individui dai primi passi nel cammino della vita, Erre cattura e racchiude in liriche la sensazione di alienazione e il desiderio di evadere, temi che molti ascoltatori possono riconoscere e sentire propri.





Proseguendo nel testo, l’artista descrive un amore che giunge inaspettato diventando istantaneamente travolgente e poi sei arrivata tu, bella e triste come Milano d'estate, d'estate, come senza parenti a Natale, come quando sei al mare e viene il temporale». Erre utilizza immagini di immediata evocazione e al contempo contrastanti per dipingere un quadro di bellezza e malinconia, di momenti preziosi e fugaci. Milano d'estate diventa la perfetta metafora per descrivere simultaneamente solitudine e incanto struggente, un’istantanea di una città vuota, calda e desolata, carica di nostalgia. Paragonare l'amore ad un temporale improvviso che si staglia sul mare, richiama l'idea di qualcosa di magnifico e devastante allo stesso tempo, un evento che ti sorprende e ti lascia senza parole. Erre riesce a condensare in poche righe tutta la complessità e l'intensità di un incontro che sconvolge la vita, rendendolo un'esperienza unica che trova eco e rifugio tra orecchie e cuore.





Il ritornello del brano delinea l'ossessione e la trasformazione che questo amore porta con sé: la reiterazione incalzante di «Mi fai andare fuori di testa», sottolinea la perdita di controllo e l'intensità delle emozioni provate. Ogni ripetizione è come un'onda che si infrange sulla riva, portando con sé un carico di sentimenti inarrestabili. In questa frase, è racchiuso egregiamente il tumulto interiore di chi ama con tutta l'anima, mettendo in luce la potenza di un amore che domina e, nel farlo, rivoluziona. Una rivoluzione che non stravolge mutando l’essenza di ciò che siamo ma ci cambia «in meglio, lasciando tutto al proprio posto», corroborandoci di una forza, di un’energia, pura e positiva.





La copertina di "Fuori di testa" raffigura una rosa rossa, posata su un tavolo accanto a un telefono, con i petali che sembrano fluttuare nell'aria, rappresentando anche graficamente la fragilità e la bellezza di un amore che sconvolge e trasforma. La scelta dei colori, con il rosso intenso del fiore e i toni scuri dello sfondo, enfatizza l'intensità emotiva del brano. La cover invita l'ascoltatore a immergersi nelle emozioni raccontate da Erre, creando un collegamento visivo con le parole della canzone.





«Ho scritto "Fuori di testa" durante una notte magica a Ibiza – dichiara Erre -. Ero sulla scogliera di Punta Galera, ispirato dalla bellezza del paesaggio e dalle emozioni forti che provavo in quel momento. Questo brano è un viaggio tra le emozioni, un'esperienza che spero possa toccare il cuore di tutte le persone che hanno sofferto per amore, ma grazie a questo sentimento sono diventate una versione migliore di se stesse. È il mio invito a lasciarsi andare, a vivere intensamente e ad abbracciare ogni singolo istante, anche quelli che ci mandano fuori di testa».





L’artista riesce a raccontare con sincerità e profondità le contraddizioni e le complessità di un rapporto che, pur essendo difficile, lascia un segno indelebile nella vita dei suoi protagonisti.





Con "Fuori di testa", Erre non solo conferma il suo talento autorale ed interpretativo, ma dimostra anche di possedere una sempre più rara capacità nel tradurre le emozioni, specialmente quelle dolorose e complesse, in forma canzone, in musica che colpisce, commuove e guarisce. Il brano simboleggia un passo avanti significativo nella sua carriera, una testimonianza della sua maturità artistica e della sua abilità di raccontare e raccontarsi.





Per quel che riguarda Erre, all’anagrafe Riccardo Maglia, è un artista poliedrico nato a Piacenza. La sua carriera inizia nel mondo del design streetwear, dove sviluppa una forte attitudine per lo stile urban. Dopo un incidente automobilistico che lo segna profondamente, inizia a dedicarsi alla scrittura di brani, trovando nell'Hip-Hop un mezzo per esprimere la sua sofferenza e le sue emozioni. Nel 2022, pubblica il suo primo singolo, "Paranoia", seguito dal debut EP intitolato "Riccardo". In questo progetto, brani come "Sirena" riflettono la sua lotta interiore e la sofferenza vissuta in quel periodo. La musica di Erre si distingue per la sua varietà di sonorità, come dimostrano pezzi come "Reietto" e "17 Freestyle", che spaziano tra ritmi aggressivi e introspezioni personali quasi pop, mettendo in luce la versatilità dell'artista. Dopo un anno di pausa, nel 2024 Erre torna sulla scena musicale con il singolo "1,100,1000", caratterizzato dal ritornello diventato virale "Sei bella come l’Inter", un omaggio alla sua squadra del cuore. Il brano resta per sei settimane nella top audio di Instagram Italia, attirando l'attenzione di Orangle Records, con cui l’artista firma un contratto il 14 maggio dello stesso anno. Versatile, introspettivo ed emozionante, Erre continua ad esplorare diverse sonorità che gli consentono di esprimere appieno la sua creatività, consolidando la sua identità artistica e il suo posto nella scena musicale nazionale.