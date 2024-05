Trasparenza nelle transazioni commerciali, l’importanza delle Visure degli Assetti Proprietari

Nel panorama delle transazioni commerciali e immobiliari, la trasparenza è un valore fondamentale. Le visure degli assetti proprietari emergono come uno strumento essenziale per ottenere chiarezza e certezza nella determinazione della proprietà di beni e aziende. Nel panorama delle transazioni commerciali e immobiliari, la trasparenza è un valore fondamentale. Le visure degli assetti proprietari emergono come uno strumento essenziale per ottenere chiarezza e certezza nella determinazione della proprietà di beni e aziende.





Cos’è la visura assetti proprietari





La visura assetti proprietari è un documento essenziale, ottenuto tramite la banca dati della Camera di Commercio, che fornisce una panoramica dettagliata dei soggetti titolari di quote o azioni all'interno di un'impresa, che siano persone fisiche o giuridiche, insieme alle rispettive percentuali di proprietà. Questo documento rivela informazioni cruciali come i dati anagrafici o societari dei soggetti titolari delle quote, le quote del capitale sociale versate da ciascun soggetto e la data di deposito di ogni quota. La sua importanza risiede nella capacità di fornire una chiara comprensione dell'influenza e dell'impegno dei soggetti all'interno dell'azienda, basata sulla quota del capitale da loro versata, facilitando così la valutazione del ruolo di ciascun partecipante e la gestione delle decisioni aziendali.





Quando è utile richiedere la visura assetti proprietari





La visura assetti proprietari si richiede principalmente in caso di:

- Acquisto di immobili, per confermare la proprietà registrata di un immobile e identificare eventuali ipoteche o gravami.

- Affitto di immobili, per verificare la legittimità del locatore e confermare la proprietà dell'immobile.

- Transazioni commerciali, per comprendere la struttura proprietaria di un'azienda e le sue attività durante transazioni di vendita di aziende o quote societarie.

- Richieste di finanziamento, come parte della valutazione del rischio per concedere prestiti o finanziamenti.

- Verifica della proprietà, per confermare la proprietà di un bene o di un'azienda, risolvere dispute legali o questioni amministrative.





Come richiedere la visura assetti proprietari





Si può richiedere la visura assetti proprietari online su Prontocatasto. La ricerca può avvenire per ragione sociale, numero REA o codice fiscali e il documento di riceve in formato PDF entro 15 minuti dall’avvenuta richiesta.





