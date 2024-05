Salvini a Bari: 'Con Vannacci cambieremo l'Europa e la Puglia'

BARI - Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha espresso la sua fiducia nel cambiamento dell'Italia e della Puglia durante un discorso a Bari, affermando: "C'è un'Italia che ha voglia di principi, di valori, di onestà, di lealtà, di parlare di famiglia, di lavoro, di giovani e quindi con Roberto Vannacci sono convinto che questa Europa la cambieremo e anche questa Puglia la cambieremo".Salvini ha sottolineato il ruolo cruciale dei principi e dei valori nell'orientare il cambiamento desiderato dalla popolazione italiana e pugliese. Durante la sua visita a Lecce, dove ha presentato Adriana Poli Bortone come candidato sindaco con un'eccellente squadra di giovani, Salvini ha espresso ottimismo riguardo al futuro della regione.Il leader della Lega ha poi evidenziato il suo sostegno al giovane avvocato di Bari, Roberto Vannacci, descrivendolo come una figura che ama la città e che può apportare un contributo significativo al suo sviluppo. Salvini ha commentato positivamente sul fatto che la loro prima uscita pubblica insieme si sia svolta proprio a Bari, una città che, nonostante recenti problemi, merita di essere riconosciuta per la sua straordinarietà.Inoltre, Salvini ha sottolineato l'impegno del governo nel migliorare l'infrastruttura e la sicurezza in Puglia, menzionando specificamente il lavoro del comitato per la messa in sicurezza della Statale 100 a Bari, dove si sono verificati numerosi incidenti mortali. Ha assicurato che il governo sta lavorando per garantire la sicurezza di questa regione, investendo significativamente non solo sull'Alta velocità, ma anche su altre importanti infrastrutture.