Controlli dei Carabinieri Forestali sui fiumi e corsi d'acqua aretini

AREZZO - Il Comando Regione Carabinieri Forestale di Arezzo ha annunciato una serie di controlli mirati sulle opere realizzate a ridosso degli alvei dei fiumi e corsi d'acqua nella provincia aretina.I fiumi e corsi d'acqua, come il Rio Rigutino, rappresentano punti nevralgici soggetti ad abusi, dissesto idrogeologico, minacce per l'incolumità pubblica e problemi di viabilità. Da inizio 2023, il Nucleo Carabinieri Forestale di Arezzo ha denunciato 32 persone per un totale di 22 irregolarità di carattere penale, principalmente per violazioni del divieto di edificazione nelle fasce di rispetto idraulico e per la realizzazione di opere senza permesso a costruire.La provincia di Arezzo, come molte altre zone del paese, è spesso soggetta a eventi meteorologici estremi che mettono in evidenza la sua fragilità. Ad aggravare questa situazione, si aggiunge l'abusivismo edilizio, che contribuisce a rendere ancora più vulnerabile il territorio.Le aste fluviali del Canale Maestro della Chiana sono state oggetto nel corso degli anni di numerose opere abusive, che hanno ridotto la capacità di contenimento dell'acqua durante eventi meteorologici importanti. Opere quali muri di cemento armato trasformati in argini, ampliamenti di abitazioni, recinzioni e capanni hanno ridotto considerevolmente l'ampiezza dei corsi d'acqua, aumentando il rischio di alluvioni e danni alla popolazione e all'ambiente.I Carabinieri Forestali hanno dichiarato che in 80-90 anni sono state realizzate numerose opere abusive lungo il Rio Rigutino e altri corsi d'acqua, compromettendo il corretto funzionamento idraulico del reticolo. Gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza mirano a risolvere i danni causati dalle rotte arginali, a ridurre il sovralluvionamento e a eliminare depositi di detriti dagli alvei.Il Comando Forestale ha intensificato i controlli sui corsi d'acqua, riscontrando numerose opere realizzate senza autorizzazioni lungo il Rio Rigutino. L'attività di prevenzione e repressione delle violazioni paesaggistiche, urbanistiche ed edilizie è prioritaria per garantire la sicurezza idraulica del territorio.In un momento in cui la popolazione è ancora viva agli effetti delle recenti calamità naturali, è fondamentale che le istituzioni collaborino per trovare soluzioni e prevenire futuri eventi simili.