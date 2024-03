Federica G., il 15 marzo uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Come fosse ieri'



"Come fosse ieri" è stato scritto nell’estate 2021 quando l’artista stava concludendo il suo percorso di cura dall’anoressia iniziato nel 2019. Il brano racconta dei momenti più intensi vissuti in quel lasso di tempo e richiama alla consapevolezza che una ferita rimane parte di noi e del nostro passato, ma questo non vuol dire che debba ancora limitarci nel presente.





"Come fosse ieri" segna una rinascita e descrive il desiderio di riconquistare la libertà che una malattia legata ai disturbi alimentari può togliere.





Federica G. ha scelto come giorno della release la "Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla", dedicata ai disturbi del comportamento alimentare.





Commenta l’artista a proposito del brano: "Il brano è una carezza alla me del passato, è un riscatto e una rivincita personale. Mi piacerebbe che la canzone offrisse una speranza a tutte le persone che stanno lottando contro la mia stessa malattia perché se aiutati, per quanto difficile possa sembrare, guarire è possibile".





Per quel che riguarda Federica G, nome d’arte di Federica Gianangeli, è una cantautrice maceratese nata nel 2003. S avvicina alla musica da piccola e inizia a scrivere i primi testi in adolescenza, dopo aver imparato a suonare la chitarra da autodidatta. Nel 2022, trasferitasi a Padova per frequentare l’università, inizia a lavorare al suo primo EP, concept album sui disturbi alimentari. Con la sua musica racconta di sé, delle sue esperienze personali e dei suoi sentimenti più intimi.