Gaza: attacco israeliano durante aiuti umanitari provoca 6 morti e 83 feriti

Proseguono senza sosta i combattimenti sulla Striscia di Gaza. Sono almeno sei le persone che questa mattina sono morte e altre 83 rimaste ferite in un attacco israeliano mentre aspettavano la distribuzione degli aiuti umanitari alla rotonda del Kuwait, a sud di Gaza City, nel nord dell'enclave palestinese. "Fonti hanno riferito che le forze di occupazione hanno aperto il fuoco su una folla in attesa dell'arrivo degli aiuti umanitari", ha riferito l'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita testimoni e fonti sanitarie.Sale così a oltre 31.300 morti il bilancio dei morti nella Striscia dallo scorso 7 ottobre. L'ultimo bollettino del ministero della Salute di Gaza, che nel 2007 finì sotto il controllo di Hamas, segnala 31.341 morti, 69 dei quali nelle ultime 24 ore. Il bilancio, riportato dalla tv satellitare al-Jazeera, parla anche di 73.134 feriti da quando sono iniziate le operazioni militari israeliane contro Hamas in risposta all'attacco del 7 ottobre in Israele.Scontri a Nablus in Cisgiordania tra militari israeliani e palestinesi armati. Ieri Hamas ha chiamato la popolazione palestinese a marciare sulla Spianata delle moschee, con il Ramadan che inizia domani.