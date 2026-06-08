Ballottaggi amministrativi: centrodestra vince ad Arezzo e Macerata, Agrigento al centrosinistra

Roma - Si delineano i risultati dei ballottaggi nelle principali città italiane chiamate al voto, con esiti che confermano una competizione serrata tra centrodestra e centrosinistra nei capoluoghi interessati.

Ad Arezzo e Macerata si afferma il centrodestra, che conquista così due amministrazioni comunali di rilievo nel centro Italia. Ad Agrigento, invece, la vittoria va al centrosinistra, che si aggiudica la guida del capoluogo siciliano.

Ballottaggi amministrativi 2026, affluenza al 52,07%: in calo rispetto al primo turno

Urne chiuse alle ore 15 nei 42 Comuni italiani chiamati ai ballottaggi per le elezioni amministrative 2026, tra cui sei capoluoghi: Lecco, Arezzo, Macerata, Chieti, Agrigento e Trani.

Sono oltre 1,1 milioni gli elettori tornati alle urne per scegliere i nuovi sindaci nei comuni rimasti senza un vincitore al primo turno.

Affluenza in calo

Secondo i dati del report di Eligendo, l’affluenza definitiva si è attestata al 52,07%, con un calo di oltre 8 punti percentuali (-8,41%) rispetto al primo turno, quando nei medesimi comuni aveva votato il 60,48% degli aventi diritto.

Il dato non include le consultazioni dei comuni della Sardegna, dove si è votato contestualmente per il rinnovo di numerose amministrazioni locali.

Il voto in Sardegna

Nell’isola sono stati chiamati alle urne 149 dei 377 comuni complessivi. Qui si registra invece un aumento della partecipazione: alla chiusura dei seggi ha votato il 63% degli elettori, in crescita rispetto al 59,1% della precedente tornata alla stessa ora.

Il commento politico

Sui risultati è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha rivolto “complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti, di ogni schieramento”.

Meloni ha sottolineato come i risultati confermino “la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori”, aggiungendo un messaggio di continuità: “Avanti così, con serietà e concretezza”.