Addio a Giuliana Stendardo, muore a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore

byGiornale di Puglia -


Napoli - Giugliano e Villaricca, in provincia di Napoli, sono in lutto per la scomparsa di Giuliana Stendardo, morta a 48 anni dopo una lunga battaglia contro il tumore. Una malattia affrontata con determinazione e dignità, fino all’ultimo giorno.

Accanto a lei, nel momento finale, c’erano i suoi familiari: il padre, la madre, la sorella, il compagno Luca Mastantuono e soprattutto la figlia Rebecca, di appena 7 anni, che rappresentava il centro della sua vita e la principale ragione del suo impegno a non arrendersi.

La notizia della morte ha suscitato profonda commozione tra amici, parenti e conoscenti. Giuliana è ricordata come una donna forte, capace di affrontare anche le fasi più difficili della malattia con coraggio e lucidità, senza rinunciare alla speranza e ai progetti per il futuro.

Nonostante il progressivo peggioramento delle sue condizioni, aveva continuato a restare legata alla quotidianità e agli affetti, sostenuta dall’amore della sua famiglia. La sua storia lascia un segno profondo nella comunità, che oggi si stringe attorno ai suoi cari nel dolore della perdita.

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