Tv, martedì 9 gennaio su Rai 2 la terza puntata di 'The Floor'

Un campo da gioco gigante, 100 concorrenti,100 categorie diverse, 100 mila euro in palio. E soli 45 secondi per vincere, e andare avanti, o perdere, e tornare a casa. Alla fine, ne rimarrà solo uno. Tutto questo è 'The Floor', che torna con la sua terza puntata il 9 gennaio in prima serata su Rai 2.





100 concorrenti si confrontano in una battaglia di quiz, a ognuno è assegnata una casella e una propria categoria. Uno dopo l’altro i concorrenti dovranno sfidare uno dei confinanti in un velocissimo duello: chi perde sarà immediatamente eliminato. Il vincitore, invece, guadagnerà la casella dell’avversario allargando il proprio spazio. Il concorrente che dopo 6 puntate e 99 duelli riuscirà a conquistare l’intero campo da gioco, si aggiudicherà il fantastico montepremi di 100mila euro.

Condotto da Ciro Priello con Fabio Balsamo, "The Floor" è uno show di cultura generale per tutta la famiglia: i protagonisti saranno esperti della materia che ritengono essere la propria specializzazione. Dalle più impegnative alle più bizzarre: modi di dire, proverbi, personaggi dei film, monumenti, città, personaggi dei cartoni animati, sport, eventi storici, animali, film, brani musicali etc. I ‘duellanti’ si sfideranno sulla materia dello sfidante scelto. Alla fine di ogni puntata, il concorrente che avrà conquistato più riquadri vincerà un premio in denaro.

Un quiz arrivato da poco in Italia è un nuovo format ideato da John De Mol, già dietro i successi di ‘Affari Tuoi’ e di 'The Voice', cui si deve anche l'ideazione di tanti altri format di successo. In Olanda, dov’è stato lanciato, è entrato nella top 10 dei programmi più visti della stagione 2023, grandi riscontri anche in Spagna, in onda l’autunno scorso su Antena 3 ed è prossimo a sbarcare negli Stati Uniti, su Fox. Poi, sarà in onda anche in Germania e in Francia. "The Floor" è realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine.