I preparati freschi di carne senza glutine a Roma, intervista ad Alfredo e Damiano

Photo credits: Damiano Modesti

Siamo andati a spulciare nel loro banco e tra le tante proposte di carne di alta qualità ci siamo piacevolmente stupiti nel trovare tutta una intera "linea" di prodotti lavorati, pronti da cuocere, interamente senza glutine.





Conosciamo ormai in molti le difficoltà di trovare prodotti lavorati sicuri, al riparo anche da contaminazioni, già pronti da cuocere, che permettano anche a chi soffre di sensibilità al glutine o problematiche più importanti come la celiachia, di alternare i propri pasti con prodotti veloci da cucinare e più gustosi.





D - Come mai avete fatto questa scelta? Qualche episodio particolare ha scatenato la vostra fantasia in questo campo?





ALFREDO E DAMIANO - L'idea è nata in primis da una richiesta e necessità familiare, quindi diciamo personale: avendo dei familiari con problematiche legate a celiachia ed intolleranze/sensibilità al glutine, abbiamo iniziato a sperimentare come poter ottenere dei buoni risultati per preparare piatti elaborati di carne, sostituendo ogni tipo di traccia di glutine. Poi durante la nostra carriera come Macellai, nel tempo abbiamo trovato sempre di più (ahimè anche purtroppo) il favore della nostra clientela: ci siamo resi conto che oltre alle patologie legate al glutine ci sono sempre di più persone che hanno intolleranze e sensibilità che hanno iniziato ad aver bisogno di questi prodotti.





D - Come nasce la "formula perfetta" per cui state diventando famosi? Raccontateci di più sulle prove, le sperimentazioni





ALFREDO E DAMIANO - I tentativi sono stati tantissimi: per fortuna i nostri assaggiatori "ce li avevamo in casa", così abbiamo fatto un lungo periodo di sperimentazione, valutando i gusti personali ma anche i prodotti migliori che potessero sostituire ad esempio il pangrattato nelle panature, senza però perdere quel tocco di croccantezza che dà il pangrattato quando si rosola in padella, o nel forno nelle polpette e noi polpettoni. Non è stato solo per le panature esterne il problema, ma anche negli impasti proprio, dove dovevamo sostituire il pane ammollato (come usavano le nonne nelle loro polpette migliori). Anche lì ci è voluto tempo per la formula perfetta, ma diciamo che sostituire con la patata in fiocchi ci è venuto quasi naturale dato che a Roma le polpette di bollito, proprio come da tradizione delle nonne, si facevano anche con la verdura del brodo e quindi con la patata lessa schiacciata.





D - Sono anche per celiaci? Perché si o perché no?





ALFREDO E DAMIANO - Si, tutti i nostri preparati della categoria "pronti a cuocere Senza Glutine" sono assolutamente adatti anche a soggetti con celiachia, perché conosciamo bene l'importanza della non contaminazione dei prodotti ed abbiamo una linea di produzione dedicata al senza glutine.

Prepariamo con cura i pronti a cuocere perché abbiamo a che fare quotidianamente con queste problematiche in prima persona, quindi davvero ci teniamo molto che i nostri clienti si sentano al sicuro nel prendere i nostri preparati! Il nostro laboratorio ha ottenuto la certificazione Haccp proprio per garantire la cucina senza glutine senza contaminazioni.





D - Si possono trovare sempre i prodotti senza glutine al banco? O è meglio sempre ordinarli?





ALFREDO E DAMIANO - In linea di massima c'è sempre disponibilità di "pronti a cuocere" nel banco. Se però si desidera un tipo di polpetta piuttosto che un'altra (ne abbiamo molte varietà di gusti) o un tipo di lavorazione del pollo e si vuole venire al banco, è sempre meglio prenotare, per non rischiare di non trovare disponibilità. Le quantità giornaliere di prodotto al banco sono limitate per evitare gli sprechi. Per essere certi di avere la tipologia di prodotto desiderata si può prenotare qui nel sito e ritirare al banco o usufruire della nostra consegna a domicilio gratuita per ordini superiori ai 49€.





D - Come funziona l'ordine dal sito?





ALFREDO E DAMIANO - Dal sito è possibile fare ordini selezionando il giorno desiderato per la consegna, scegliendo tra varie disponibilità di giorni ed orari. Tutti gli ordini vengono lavorati nella mattinata stessa della consegna in modo da mantenere freschezza e proprietà della carne (soprattutto macinato e pollo, che sono molto delicati) inalterati. Ci teniamo a farvi assaporare il meglio che possiamo, nella condizione migliore di freschezza.





D - Ora vogliamo sapere il vostro preferito: perché è buono, a chi è dedicato ("o utile") e perché assaggiarlo ora!





DAMIANO - Partiamo dal fatto che tutti i nostri prodotti sono fantastici, peccherò un po' di modestia, ma sono sicuro di quello che dico! In ogni caso a mio parere il prodotto pronto a cuocere migliore sono le polpette limone e pistacchio: sono delicate e gustose e poi sono le preferite di mia figlia Lucrezia: quante cene veloci che ci hanno salvato queste polpette!!!

ALFREDO - Per me le polpette friarielli e provola! Lo so che sembrerà strano con i friarielli che sono un sapore in genere meno amato dai bambini, ma per me sono state le prime polpette gradite da mio nipote Liam all'età di 3 anni! Che soddisfazione vederlo mangiare in quantità! Sono meno raffinate come sapore rispetto al limone e pistacchio, ma sempre delicate. Le abbiamo proposte in molti eventi ed hanno sempre riscosso un grande successo! Al secondo posto, ma non per bontà, le polpette limone e pistacchio, perché sono proprio il nostro orgoglio: non solo ci viene gente da tutta Roma a prenderle al banco, ma ci hanno permesso anche di vincere un premio in tv nella trasmissione "cortesie per gli ospiti" trovi un piccolo stralcio della puntata nel nostro canale.