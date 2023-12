Nevonash, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Piccole cose'

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Piccole cose" (Joseba Publishing), il nuovo singolo di Nevonash sotto la direzione artistica di Gianni Testa. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica "Piccole cose" (Joseba Publishing), il nuovo singolo di Nevonash sotto la direzione artistica di Gianni Testa.





"Piccole cose" è un brano sentimentale che parla di quell’amore euforico e arduo che ti fa uscire fuori di testa. In qualunque gesto, in qualunque momento la tua mente va solo in una direzione e ti rendi conto di quanto sia tossica per te questa relazione, ma allo stesso tempo ti rendi conto di non poter evitare altro che tornare da lei, e arrenderti all’idea di scappare da questa suggestione.

Commenta l’artista a proposito del brano: "Vorresti tanto liberarti di questo sentimento, ma ti rendi conto di non farne a meno".

La scelta del nome d’arte “Nevonash” fonda le sue radici nel sogno di una notte il cui protagonista è un guerriero dall’anima sensibile e dalla forza indomabile, ed è in lui che Giovanni Aragona, vero nome dell’artista, si ritrova. La musica italiana è sempre stata la sua fonte d’ispirazione. È stato grazie a contest e festival a cui ha partecipato che ha iniziato a mettere da parte ansie ed insicurezze che fino ad allora rappresentavano per l’artista un grosso ostacolo. "I primi anni vedevo un muro invalicabile e ora si è trasformato in quella forza che tutti i giorni mi spinge a mettermi alla prova e a sfidare le mie capacità". Tra le principali esperienze di Nevonash, varie esibizioni in festival sparsi per l’Italia e apparizioni in TV come: Area Sanremo, il Festival Estivo, Centocanzoni e il Premio Mia Martini.