Brindisi, pubblica foto mentra sutura cadavere: sospesa la coordinatrice del reparto di Anatomia del Perrino

La posizione critica è stata espressa anche dall'ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione (TSRM e PSTRP), a cui appartiene la professionista salentina.

La decisione è stata presa dall'ufficio procedimenti disciplinari della Asl, che ha esaminato il caso e ascoltato il personale del reparto. Il provvedimento, datato 22 novembre, è consultabile online sull’albo pretorio dell’azienda sanitaria, e la sospensione della professionista è già in corso da uno dei sei mesi previsti.Questo caso ha suscitato notevole clamore, al punto che tre medici hanno deciso di intervenire inviando una lettera all'ordine dei medici di Brindisi per dissociarsi dall'accaduto. Secondo quanto riportato, la coordinatrice avrebbe condiviso non solo foto che la ritraevano durante il suo lavoro, ma addirittura immagini di organi prelevati dai cadaveri e la foto di un feto senza vita.