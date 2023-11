Slitta il rilascio degli ostaggi a Gaza: Hamas ancora non ratifica l'accordo con Israele

L'atteso rilascio degli ostaggi a Gaza, inizialmente programmato per oggi, subisce uno slittamento e non avverrà prima di domani. Hamas, secondo fonti israeliane, non avrebbe ancora ratificato l'accordo precedentemente raggiunto con Israele. Tuttavia, si sottolinea che il ritardo non è causato da una rottura dei colloqui, ma piuttosto dalla necessità di risolvere questioni amministrative, attualmente in fase di risoluzione.Una fonte israeliana, citata dai media, ha dichiarato: "L'accordo è stato concordato e resta concordato. Le parti stanno elaborando i dettagli logistici finali". Anche la Casa Bianca ha confermato l'accordo e ha chiarito che il ritardo è legato a questioni logistiche e amministrative che sono in corso di risoluzione.La situazione rimane fluida, ma le parti coinvolte sembrano impegnate a garantire il rilascio degli ostaggi in conformità con l'accordo precedentemente stabilito.