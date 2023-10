Tv, lunedì 23 ottobre in prima serata su Rai Movie il film western 'Impiccalo più in alto'



Il western del rientro di Eastwood negli Stati Uniti, dopo il successo planetario dei film fatti con Sergio Leone: è "Impiccalo più in alto" di Ted Post, in onda lunedì 23 ottobre alle 21.15 su Rai Movie.





Nel cast anche Inger Stevens e Dennis Hopper. Il mandriano Cooper è ingiustamente accusato di omicidio, e sta per essere impiccato, ma uno sceriffo lo salva e gli garantisce un processo. Scagionato, l’uomo ha tutta l’intenzione di vendicarsi degli uomini che volevano linciarlo, ma il giudice lo convince ad accettare un posto di sceriffo a Fort Grant, dov’è stato giudicato innocente. Se mai troverà i suoi nemici dovrà portarli in prigione, ma vivi, ecco il patto. Non sarà un compito facile.

Dopo i film con Sergio Leone la macchina di Hollywood cerca di mettersi al passo dei prodotti italiani, producendo un film teso e solido, che segna un punto di svolta nella produzione di genere anche in Usa.