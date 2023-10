Milano, dal 12 ottobre 2023 Nik’s & Co incontra il jazz italiano e internazionale

MILANO - Dal 12 ottobre al 4 novembre Nik’s & Co, cocktail bar e bistrot tra i più innovativi e dinamici del capoluogo meneghino, diventerà il palcoscenico d’eccezione per artisti jazz italiani e internazionali. Un’occasione unica, all’interno del circuito JazzMi, che unisce musica, mixology e la cucina dello chef Paolo Bertin in un vero e proprio twist creativo che animerà le otto serate in calendario. Giunto all’ottava edizione, JazzMi coinvolge ogni anno i protagonisti della scena jazzistica contemporanea e tutti gli appassionati di questo intramontabile genere musicale (jazzmi.it). - Dal 12 ottobre al 4 novembre Nik’s & Co, cocktail bar e bistrot tra i più innovativi e dinamici del capoluogo meneghino, diventerà il palcoscenico d’eccezione per artisti jazz italiani e internazionali. Un’occasione unica, all’interno del circuito JazzMi, che unisce musica, mixology e la cucina dello chef Paolo Bertin in un vero e proprio twist creativo che animerà le otto serate in calendario. Giunto all’ottava edizione, JazzMi coinvolge ogni anno i protagonisti della scena jazzistica contemporanea e tutti gli appassionati di questo intramontabile genere musicale (jazzmi.it).





La programmazione di Nik's & Co per JazzMi 2023 prevede sei band musicali che si esibiranno per creare un’esperienza sensoriale completa. Ad aprire il percorso, Stefano Pennini Duo che accompagnerà le cene al Nik’s per tre giovedì consecutivi (12 e 19 ottobre, 2 novembre), unendo il jazz allo swing della moderna industria pop.

La serata del 14 ottobre sarà invece l’occasione per lasciarsi conquistare dalla maestria del pianista Joe Zagaro e di Mirko Fait, tra i più apprezzati sassofonisti e compositori italiani, che si uniranno armoniosamente alle note del contrabbasso di Attilio Zanchi.

Il 21 ottobre Mirko Fait tornerà a suonare affiancando Claudia Cantisani in uno spettacolo che intreccia parole e musica seguendo le orme dei grandi musicisti italiani e americani. JazzMi darà spazio anche a giovani talenti della scena internazionale, come il duo poliedrico composto da Tamara Usatova e Joe Zangaro, che tornerà sul palco di Nik's & Co il 26 ottobre.

Protagonisti del 28 ottobre saranno invece Guido, Gorgone e Zanchi in un viaggio sonoro che partirà dall’era di Duke Ellington per arrivare ai jazzisti moderni.

In chiusura, il 4 novembre, i clienti avranno l'opportunità di cenare e brindare al ritmo del giovane gruppo composto da Sara Grassi, Gianpiero Spina e Raffaele Romano, che donerà quel tocco di originalità e modernità sempre molto apprezzato.

Nik's & Co è entusiasta di partecipare a questa straordinaria iniziativa e di poter offrire una selezione di appuntamenti imperdibili per tutti coloro che desiderano trascorrere una serata all’insegna della buona musica e della buona tavola, sorseggiando gli intriganti cocktail proposti in drink list.