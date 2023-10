Ricetta, arancine ai funghi e fontina con salsa ai funghi porcini Bauer

Photo credits: fonte ufficio stampa Echo

Croccanti fuori e filanti dentro, le arancine proposte della nostra foodblogger Simona conquistano al primo morso. Preparate con un soffice ripieno di funghi prataioli e Fontina, queste deliziose arancine custodiscono un sapore sensazionale. Ciò che le rende uniche però è la Salsa ai Funghi Porcini Bauer, che con il suo sapore delicato ed avvolgente esalta il profumo e il gusto dei funghi. Croccanti fuori e filanti dentro, le arancine proposte della nostra foodblogger Simona conquistano al primo morso. Preparate con un soffice ripieno di funghi prataioli e Fontina, queste deliziose arancine custodiscono un sapore sensazionale. Ciò che le rende uniche però è la Salsa ai Funghi Porcini Bauer, che con il suo sapore delicato ed avvolgente esalta il profumo e il gusto dei funghi.





Priva di lattosio e gluten-free, questa squisita salsa si sposa perfettamente a qualsiasi ricetta a base di funghi, ma è ottima anche in abbinamento a scaloppine, risotti o lasagne. Provate la deliziosa Salsa ai Funghi Porcini Bauer nella ricetta delle arancine ai funghi e Fontina.





INGREDIENTI per 12 arancine

- 350 g di Riso Roma

- 860 ml di acqua

- zafferano

- un pizzico di sale

- 60 g di burro

- 4 cucchiai di formaggio grattugiato





Per il ripieno

- 300 g di funghi prataioli

- olio extravergine di oliva

- sale q.b.

- Salsa ai Funghi Porcini Bauer

- 250 ml di acqua

- 150 g di formaggio Fontina





Per la panatura

- 180 g di farina

- 230 ml di acqua

- pangrattato q.b.

- olio di arachide q.b.





Procedimento

Prima di tutto, mettete l'acqua in un tegame insieme allo zafferano, il sale e il riso. Lasciate cuocere per 15-18 minuti circa, l'acqua verrà completamente assorbita e il riso dovrà rimanere leggermente al dente.

Mantecate il riso con il burro e il formaggio grattugiato. Quindi, versate il riso su una placca da forno, formate uno strato sottile e lasciate raffreddare per almeno 8 ore. Meglio per tutta la notte in frigorifero.

Cuocete i funghi in una padella con un filo d'olio e un pizzico di sale. Versate in una padella il preparato della Salsa ai Funghi Porcini e unite l'acqua. Mescolate continuamente a fuoco moderato fino ad ottenere la consistenza desiderata. In questo caso densa.

Poi, unite alla salsa anche i funghi precedentemente cotti e lasciate raffreddare il ripieno per almeno 8 ore. Meglio se tutta la notte in frigorifero.

A questo punto, prendete il riso con le mani umide e formate le arancine. Ottenete una forma concava aiutandovi con il palmo della mano, inserite il ripieno ai funghi e la fontina tagliata a dadini.

Aggiungete altro riso sopra e chiudete le arancine dando una forma arrotondata. Preparate la pastella unendo l'acqua e la farina. Prendete l'arancina e passatela prima nella pastella e poi nel pangrattato, con l'aiuto delle mani fatelo aderire bene all'arancina.

Friggete le arancine in olio di arachide fino ad ottenere una doratura omogenea. Trasferite le arancine sul foglio di carta assorbente per qualche minuto e servite.