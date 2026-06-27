Marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico: ricerche senza sosta nella notte

Viterbo - Sono in corso le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese.

Secondo le prime informazioni, Cavallari si trovava in barca insieme alla moglie quando è finito in acqua, senza più riemergere. Al momento non è ancora stato chiarito se sia caduto accidentalmente o se si sia tuffato.

L'allarme è scattato nella località Fiorò. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, personale del 118, i sommozzatori e gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale, supportati anche da un elicottero dei Vigili del Fuoco.

Dopo una prima fase di ricerche a vista, senza esito, le operazioni proseguiranno per tutta la notte con sistemi elettronici di rilevamento, ritenuti più efficaci per le particolari caratteristiche del lago. Le acque del lago di Vico, infatti, presentano fondali melmosi, scarsa visibilità e una fitta vegetazione sommersa; inoltre, già a circa 15 metri di profondità la temperatura dell'acqua scende fino a circa 8 gradi.

«Le ricerche continueranno senza sosta per tutta la notte», ha dichiarato il vicario del prefetto, Nino Andrea Caputo, spiegando che saranno utilizzate le tecnologie più idonee in base alle condizioni del bacino.

Luigi Cavallari è stato docente presso la Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi Gabriele d'Annunzio. Lo scorso marzo lui e la ministra Roccella avevano festeggiato cinquant'anni di matrimonio. In diverse occasioni la ministra aveva raccontato di aver conosciuto il marito a 18 anni e di non essersi più separata da lui.