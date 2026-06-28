Cultura, giornalismo e ricerca si incontrano a Roma: il Premio Internazionale “G. Belli – F. Lami” celebra il talento

All’Università degli Studi Guglielmo Marconi la terza edizione del riconoscimento promosso dall’Accademia Tiberina. Premiati protagonisti del mondo accademico, dell’informazione, del cinema e della comunicazione

Roma si conferma ancora una volta capitale della cultura ospitando la terza edizione del Premio Internazionale di Eccellenza di Letteratura “G. Belli – F. Lami”, appuntamento che negli anni ha saputo conquistare un ruolo di primo piano nel panorama culturale nazionale e internazionale.

La prestigiosa cerimonia si è svolta presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi, dove studiosi, giornalisti, artisti, scrittori e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per una giornata dedicata alla valorizzazione del merito, della conoscenza e della comunicazione.

Ideato e presieduto dalla prof.ssa Antonietta Micali, il Premio è promosso dall'Accademia Tiberina in collaborazione con UniMarconi e continua a crescere sia per qualità dei partecipanti sia per autorevolezza dei riconoscimenti assegnati.

Un ponte tra università, istituzioni e società

Ad aprire la manifestazione sono stati gli interventi del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi Marco Abate, del Presidente dell'Accademia Tiberina Franco Antonio Pinardi, del Direttore Generale Vicario dell'Ateneo Marco Belli e del Presidente dell'Accademia Culturale Internazionale Cartagine 2.0 Alessandro della Posta. Presente anche Sabrina Morelli, Direttrice del Dipartimento radiofonico dell’Accademia Tiberina.

Nel corso degli interventi è stato ribadito il valore della cultura come elemento capace di costruire dialogo, crescita civile e sviluppo sociale, evidenziando il ruolo fondamentale delle istituzioni culturali nel promuovere conoscenza e innovazione.

Il prestigioso Premio alla Carriera

Tra i momenti più significativi della giornata la consegna del Premio alla Carriera "Guglielmo Marconi" a Sua Eccellenza il Principe Guglielmo Giovannelli Marconi, nipote del celebre inventore e Premio Nobel, alla prof.ssa Laura Mazza e a Claudia Geromel Levi Montalcini, vicepresidente esecutiva della Fondazione Levi Montalcini.

Un riconoscimento destinato a figure che hanno contribuito in maniera concreta alla diffusione della cultura, della ricerca e dell'innovazione.

Premi alle eccellenze del giornalismo e della comunicazione

Ampio spazio anche al mondo dell'informazione con il Premio Guglielmo Marconi al Giornalismo e alla Comunicazione, assegnato a importanti firme del panorama nazionale.

Tra i premiati figurano il direttore de Il Messaggero Roberto Napoletano, il direttore de La Repubblica Mario Orfeo, il vice caporedattore Lorenzo D'Albergo e il direttore di IN PUGLIA 24 Alessandro Nardelli.

Riconoscimenti sono stati attribuiti anche al prof. Tommaso Valentini, alla prof.ssa Anna Baldazzi, a Susanna Musetti, a Tina Berenato, al regista Massimiliano Terzo, agli attori Patrizio Pelizzi e Giorgio Biavati, al regista e compositore Stefano Reali, al direttore di Radio TV Lombardia Gian Luca Gianpiglia e al pianista internazionale Matteo Buonanoce.

Letteratura protagonista

Grande partecipazione anche per le sezioni dedicate a Poesia, Narrativa, Saggistica e Libri, che hanno coinvolto autori provenienti da numerosi Paesi, confermando la crescente dimensione internazionale della manifestazione.

Il Premio continua così a rappresentare un luogo di incontro tra esperienze culturali differenti, offrendo visibilità a opere e autori capaci di distinguersi per qualità e originalità.

Un appuntamento che continua a crescere

La terza edizione del Premio Internazionale di Eccellenza di Letteratura "G. Belli – F. Lami" ha confermato la capacità della manifestazione di riunire mondi diversi – università, giornalismo, ricerca, arte e spettacolo – in un unico grande evento dedicato alla valorizzazione dell'eccellenza.

Al termine della cerimonia, l'Accademia Tiberina e il Comitato organizzatore hanno ringraziato tutti i partecipanti, dando appuntamento alla prossima edizione, con l'obiettivo di proseguire un percorso che pone la cultura al centro del dialogo tra istituzioni e società.