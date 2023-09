Tv, sabato 16 settembre in prima serata su Canale 5 il film 'Odio l'Estate'

Sabato 16 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda "Odio l'Estate", decimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Con più di sette milioni di euro è risultato il terzo maggiore incasso del 2020, in Italia. Sabato 16 settembre, in prima serata su Canale 5 va in onda "Odio l'Estate", decimo film con Aldo, Giovanni e Giacomo. Con più di sette milioni di euro è risultato il terzo maggiore incasso del 2020, in Italia.





Diretto da Bruno Venier, con musiche di Brunori Sas (Nastro d’Argento e Ciak d’Oro), il film propone una partita di calcio in spiaggia con gol di testa di un giocatore che sbuca da sotto la sabbia, quale brillante citazione del mitico Tre uomini e una gamba, a sua volta ispirata a quella del grande Marrakech Express, di Gabriele Salvatores.

Aldo, Giovanni e Giacomo stavolta interpretano tre personaggi che non si conoscono tra di loro, hanno vite estremamente differenti e soprattutto non hanno alcuna intenzione di passare insieme le ferie. Peccato che un disguido costringa loro e le rispettive famiglie a ritrovarsi uniti dal caso all'interno della stessa casetta in affitto in una località costiera del Meridione. Ovviamente i tre caratteri - l'immancabile precisino, il medico condotto che ha a cuore soprattutto il fatturato e lo sfaccendato pigrissimo smosso solo da una passione scatenata per Massimo Ranieri - non sono per niente compatibili esattamente come non lo sono nemmeno le tre mogli ma i nostri dovranno improvvisare un'alleanza per fare fronte comune a causa dell'inattesa fuga di uno dei loro figli.