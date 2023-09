Tv, lunedì 2 ottobre 2023 in prima visione su Rai 5 il film 'La regola d'oro'

Presentato al Festival del cinema di Porretta Terme nel 2020, "La regola d’oro" va in onda lunedì 2 ottobre in prima visione alle 21.15 su Rai 5. Ettore è un giovane militare dell'esercito italiano, viene sequestrato in Libano per via di un atto insubordinazione. Dopo tanti mesi, viene liberato e torna in patria dove l'intero paese è pronto a festeggiarlo.