Gin Tabar Bergamotto Casoni, un must per la mixology



Rotondo, morbido e leggermente aspro, Gin Tabar Bergamotto è il nuovo protagonista per cocktail creativi e ricercati. Ottenuto dall'incontro tra bacche di ginepro, note speziate e delicate, e nuances deliziosamente agrumate, questo prezioso distillato offre un'inedita espressione di gusto.





Ingrediente immancabile per cocktail di grande personalità, svela sorso dopo sorso un carattere aromatico e piacevolmente rinfrescante. La sua versatilità lo rende ideale per preparare intramontabili twist on classic e per nuove accattivanti creazioni. Vibrante, fresco, contemporaneo, Gin Tabar Bergamotto è un must per la mixology.