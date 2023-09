Udine, la FIDCA premia Vincenzo Verdino

UDINE - La "Croce Europea" è una una semplice "Distinzione Associativa", approvata dal Superiore Consiglio Europeo e convalidata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 13-1-1968. - La "Croce Europea" è una una semplice "Distinzione Associativa", approvata dal Superiore Consiglio Europeo e convalidata con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 13-1-1968.





La possono ottenere gli iscritti alla F.I.D.C.A. che ne posseggano i requisiti, che hanno dato prova di fedeltà e di appartenenza al Sodalizio e che abbiano la qualifica di ex combattenti di tutte le nazioni che furono fra loro alleate, e chi, non ex combattente, s’impegni a perpetuare il valore del Soldato, di non importa quale nazione, a sostenere opere di pace, concordia, fratellanza, e operare per il progresso fra i popoli.

L'impegno decennale di Vincenzo Verdino a ricordare il Valore dei Soldati Italiani ed a valorizzare la memoria storica nazionale oltre agli impegni umanitari e solidali.

Vincenzo Verdino è stato premiato a Fauglis il g.30/06/2023 nell'Assemblea Generale FIDCA di Udine.