Maneskin, uscito il videoclip ufficiale del singolo 'Honey (are u coming?)'

Grande novità per il gruppo musicale dei Maneskin: è uscito, sul loro canale Vevo, il video ufficiale del nuovo singolo "Honey (are u coming?)".





La band ha scelto Roma, la sua città, per girare il videoclip tra giochi di luci, laser, droni e la suggestiva location del Gazometro di Roma, dove era stato già trasmesso l'esclusivo evento in diretta streaming globale di presentazione del brano.

Il video vede la band esibirsi in una performance live con inquadrature inedite e camere in soggettiva che restituiscono l'energia live del gruppo.

Intanto è già un successo il loro nuovo tour mondiale RUSH! World Tour, con tantissime date già sold out mentre il gruppo sarà sul palco dei prossimi MTV VMA's dove i Maneskin si esibiranno come performer e sono in nomination in ben due categorie, Best rock e Group of the year.