Tv, lunedì 28 agosto su Rai 4 in prima visione assoluta 'Fire Country'

Continua la prima stagione, in prima visione assoluta, del drama "Fire Country", in onda lunedì 28 agosto, alle 21.20 su Rai 4. Continua la prima stagione, in prima visione assoluta, del drama "Fire Country", in onda lunedì 28 agosto, alle 21.20 su Rai 4.





Questa settimana, nell’episodio intitolato "Drago dormiente", la comparsa di diversi focolai durante una manifestazione contro la costruzione di alcuni complessi residenziali nella foresta di Edgewater obbliga la squadra di Vince e quella di Manny a collaborare per portare in salvo i civili. Mentre nell’episodio intitolato "La fiera", Bode e gli altri detenuti sono chiamati a lavorare alla fiera cittadina. Quella che sembrava una giornata tranquilla viene improvvisamente movimentata da una giostra impazzita, che mette in pericolo la vita di diverse persone. Nel cast, oltre a Max Thieriot, si ritrovano nei ruoli principali Billy Burke ("The Twilight Saga"), Diane Farr ("Roswell", "Numb3rs") e Kevin Alejandro ("Lucifer", "Grey’s Anatomy", "Arrow").