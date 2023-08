Pietro Ciancaglini, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Big Souls'

(Foto di Massimo De Dominicis)

Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Big Souls", il singolo che anticipa la pubblicazione del nuovo lavoro discografico di Pietro Ciancaglini in programma il prossimo 8 settembre. Il singolo così come l’intero album sono disponibili, a partire dalla loro pubblicazione, in digital download & streaming sulle principali piattaforme di distribuzione e in formato fisico, distribuito da IRD International, nei migliori stores. Novità nel panorama musicale nazionale: è uscito "Big Souls", il singolo che anticipa la pubblicazione del nuovo lavoro discografico di Pietro Ciancaglini in programma il prossimo 8 settembre. Il singolo così come l’intero album sono disponibili, a partire dalla loro pubblicazione, in digital download & streaming sulle principali piattaforme di distribuzione e in formato fisico, distribuito da IRD International, nei migliori stores.





"Consecutio", questo il titolo del nuovo disco, è interamente costituito da brani originali e rappresenta la realizzazione e il compimento del lungo lavoro di introspezione e ricerca dell’artista.

Un percorso artistico nel quale Pietro ha perfezionato e raffinato il suo approccio strumentale, compositivo e di arrangiamento, sperimentando diverse sonorità timbriche e particolari combinazioni strumentali, creando un "sound" unico ed originale.

"Abbandonato – solo per il momento! – l’amato contrabbasso, Pietro Ciancaglini imbraccia il basso elettrico per firmare uno dei dischi più interessanti di questi primi anni venti. Un lavoro sorprendente, maturo, stilisticamente fluido e affascinante; soprattutto, un disco esemplare per ideazione, arrangiamenti, esecuzione e prospettiva" ha dichiarato Vincenzo Martorella, critico musicale e storico della musica.

Hanno collaborato alla realizzazione del disco alcuni suoi fedeli compagni d’arte: Pietro Lussu, Armando Sciommeri e Chiara Orlando. Il disco è prodotto da GleAM Records di Angelo Mastronardi.

"Consecutio" sarà presentato dal vivo a Roma il 13 settembre a "Jazz & Image" la rassegna firmata Alexanderplatz Jazz Club.