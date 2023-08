Pullman contro tir sulla A4: 15 feriti tra cui sette minorenni

TRIESTE - Un tragico incidente si è verificato ieri intorno alle 19.30 lungo l'autostrada A4, causando ferite a 15 persone, tra cui sette minorenni. Il bilancio aggiornato è stato fornito dalla Struttura Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores). L'incidente ha coinvolto una corriera carica di turisti ucraini in viaggio verso casa e un camion frigo polacco che trasportava frutta e verdura.L'incidente ha avuto luogo nel tratto a tre corsie dell'autostrada, compreso tra San Giorgio di Nogaro e Latisana, in direzione Trieste. La corriera ha urtato violentemente il camion frigo, causando danni significativi e ferendo gravemente molti dei passeggeri a bordo.Fortunatamente, molti dei passeggeri della corriera sono riusciti ad uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Tuttavia, l'autista della corriera e alcune altre persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere contorte del bus.Tra i feriti, una donna è stata dichiarata in gravi condizioni e trasportata in elicottero all'ospedale di Udine per ricevere cure immediate. Inoltre, due minorenni sono in condizioni serie e sono stati trasportati in elicottero all'ospedale di Cattinara a Trieste. Altri pazienti hanno subito ferite di lieve entità e ricevuto cure mediche sul posto o sono stati trasportati in ospedali locali per ulteriori controlli.L'incidente ha richiamato un'ampia risposta di emergenza, con i Vigili del fuoco di tutti i comandi della zona che hanno lavorato instancabilmente per liberare le persone intrappolate e fornire assistenza medica.La comunità locale e le autorità stanno ora cercando di comprendere le cause esatte di questo tragico incidente e di fornire supporto alle vittime e alle loro famiglie. Si tratta di un momento di grande tristezza, e l'attenzione è rivolta alla pronta guarigione dei feriti e al sostegno alle persone coinvolte in questo incidente.