Musica, Giuseppe Leto: 'Rappresenterò l'Italia a settembre in un talent show in Ungheria'

Parliamo oggi di un giovane cantante e promessa della musica italiana: Giuseppe Leto. E', infatti, di questi giorni la notizia che lui parteciperà, rappresentando l'Italia, ad un talent show in Ungheria.





"Vivrò una nuova esperienza in Ungheria" ha dichiarato il giovane cantante Giuseppe Leto "Questo è un talent show famoso nei paesi dell’est e va in onda sulla rete Tv2 Group, equivalente della nostra Rai e Mediaset. Si tratta di un misto tra Italia’s Got Talent, The Voice e Tale e Quale. Verrò presentato come il primo italiano a calcare questo palco importante e quindi rappresenterò l’Italia. Poi ci saranno varie prove: tra queste, imitare un cantante famoso li nei paesi dell’est. Il programma inizierà a settembre e si potrà vedere in Ungheria, Slovacchia, Romania, Serbia, Croazia, Ucraina e Austria. In Italia non si potrà vedere ma pubblicherò in tempo reale il video subito dopo la messa in onda in tv sul mio profilo Instagram @giuseppeleto_official".

Ma chi è Giuseppe Leto? E' un giovane cantante pop lirico siciliano. Nasce in Sicilia a Mussomeli (CL) il 19/03/1998 e cresce nel suo paesino Cammarata, in provincia di Agrigento. La passione del canto la scopre a 11 anni grazie a suo padre, appassionato di musica, che per gioco gli comprò il famoso "Karaoke". Da lì inizia tutto. Dopo pochi mesi inizia a fare concorsi di canto di paese e solo dopo 1 anno viene notato dal vocal coach Luca Pitteri che lo segnala in Mediaset per far parte della trasmissione "Io Canto" su Canale 5 con Gerry Scotti. Dopo "Io Canto" tantissimi concerti in giro per l’Italia, inizia gli studi professionali di canto lirico al conservatorio Bonporti di Trento in parallelo a ospitate in trasmissioni televisive, concerti in America e tanto altro ancora.

Queste le sue esperienze più significative:

- "Io Canto" 2010 su Canale 5, dove canta sei volte e duetta con Al Bano;

- dal 2011 al 2013 concerti in tutta Italia;

- 2014 inizia gli studi di canto a Palermo;

- Dal 2015 al 2017 ospite nella trasmissione "Insieme" con Salvo La Rosa e Cristiano Di Stefano visibile in tutto il Sud Italia;

- 2018 incontro con il maestro Andrea Bocelli nella sua terra in Toscana;

- 2019 ospite della serata finale del concorso Miss reginetta d’Italia in onda su Rete 4 e Sky Moda;

- 2019 concerti in Canada trasmessi e sponsorizzati nelle reti americane;

- 2020 inizia gli studi a Trento al Conservatorio;

- 2021/2022 esperienza in studi di registrazione;

- 2023 vince il primo posto della categoria canto e premio assoluto della nuova trasmissione televisiva "Sing" che ha registrato a Roma 2 settimane fa e andrà in onda nel periodo di marzo 2024 su Tv Gold dove in giuria erano presenti Luca Pitteri (ex maestro di Amici, Io canto, All Toghether Now...) e Ivan Lazzara (vocal coach che collabora con Lara Fabian, Cocciante, etc.).