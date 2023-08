Malcesine, sabato 2 settembre presentazione del libro 'Memorie dal Futuro. Katja Loher e Dario Tironi'

MALCESINE (VR) - Nell’ambito della mostra "Memorie dal Futuro" degli artisti Katja Loher e Dario Tironi, aperta al pubblico fino al 29 ottobre 2023 presso il Castello Scaligero di Malcesine (VR), sabato 2 settembre, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro "Memorie dal Futuro. Katja Loher e Dario Tironi" pubblicato da EdiXion, la casa editrice multimediale di Artconsulting.net. - Nell’ambito della mostra "Memorie dal Futuro" degli artisti Katja Loher e Dario Tironi, aperta al pubblico fino al 29 ottobre 2023 presso il Castello Scaligero di Malcesine (VR), sabato 2 settembre, alle ore 18:00, si terrà la presentazione del libro "Memorie dal Futuro. Katja Loher e Dario Tironi" pubblicato da EdiXion, la casa editrice multimediale di Artconsulting.net.





Interverranno Livio Concini, Assessore alla Cultura del Comune di Malcesine, Marina Pizziolo, curatrice del volume e della mostra, Romano Ravasio, co-curatore della mostra ed editore di EdiXion, Katja Loher e Dario Tironi, artisti. A seguire, una performance della danzatrice Irene Guglielmelli con la partecipazione della cantante La Lupa.

EdiXion, la nuova casa editrice multimediale di Artconsulting.net ( https://artconsulting.net/it/edixion-it/ ), pubblica libri fatti di idee e non di carta: i suoi sono libri digitali aumentati, ossia arricchiti di contenuti multimediali.

Il catalogo della mostra "Memorie dal Futuro" è così in grado di offrire un’esperienza coinvolgente della mostra aperta al Castello di Malcesine. Il lettore potrà vedere i video di Katja Loher e rivivere la sorpresa della sua installazione immersiva, ascoltando la musica originale. Così come potrà scivolare dietro le quinte e vedere i due artisti al lavoro, assistere al posizionamento delle opere di Dario Tironi o ascoltare l’introduzione alla mostra della curatrice, Marina Pizziolo.

«La filosofia della casa editrice - spiega Romano Ravasio - è in linea con lo spirito di questa mostra, che vuole stimolare una riflessione sui temi della difesa dell’ambiente. Ma il vantaggio non si riduce al risparmio della carta. Un libro digitale viene diffuso online, quindi senza impiego di mezzi di trasporto, riducendo ulteriormente il livello di emissioni. Ambiente e socialità: la condivisione è rapida e inclusiva, dal momento che i cataloghi possono essere letti e goduti dagli utenti a costo zero, per scelta della nostra casa editrice. I libri di EdiXion offrono anche la possibilità di edizione cartacee, rigorosamente limitate. "Memorie dal Futuro" sarà stampato solo in 200 copie, che saranno accompagnate da NFT creati per l’occasione».

"Memorie dal Futuro. Katja Loher e Dario Tironi" è scaricabile gratuitamente al seguente indirizzo: https://artconsulting.net/it/edixion/memorie-dal-futuro-it/

One book one tree è la regola di EdiXion, che per ogni libro pubblicato si impegna a piantare un albero. Nel corso della presentazione del libro verrà quindi mostrato l’albero che sarà messo a dimora alla chiusura della mostra, con l’aiuto dei bambini di Malcesine e l’augurio che l’albero possa crescere con loro, a ricordare che sono anche i nostri gesti minimi a fare la differenza e aiutarci a costruire un futuro migliore.

Dopo la presentazione, ci sarà la possibilità di visitare la mostra al Castello di Malcesine, dove sono esposte nove sculture monumentali di Dario Tironi e un’installazione immersiva di Katja Loher. Una performance della danzatrice Irene Guglielmelli nella sala dedicata a Loher con la partecipazione della cantante La Lupa ( http://www.la-lupa.ch/it.html ) concluderà la serata.