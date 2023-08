L’ora perfetta per bere il caffè



Cominciare la giornata con una buona tazza di caffè è uno dei piaceri della vita. Il tuo espresso al mattino appena sveglio o al bar prima di cominciare il lavoro è uno dei nostri rituali preferiti. Parliamoci chiaro, è il nostro alleato sempre presente quando abbiamo bisogno della giusta motivazione.





Secondo la scienza, però, ci sono degli orari particolarmente indicati per assumere la caffeina per far si che i suoi benefici siano più efficaci.

Secondo un recente studio condotto dal neuroscienziato e ricercatore Steven Miller, dell’University of the Health Sciences di Bethesda, Maryland, l’orario migliore per bere caffè è tra le 9:30 e le 11:30 di mattina.

Il motivo dietro questa risposta è nel nostro ritmo circadiano, una sorta di orologio interno, una sveglia, che ci permette di essere sincronizzati con i ritmi naturali. Il ritmo circadiano, ad esempio, regola il susseguirsi del giorno e della notte.

Secondo la scienza, nell’orario compreso tra le 8:00 e le 9:00 di mattina, da mezzogiorno alle 13:00 e dalle 17:30 alle 18:30 è il lasso di tempo che il nostro corpo ha il livello più alto di cortisolo (un ormone molto importante che ci tiene svegli e attiva il nostro sistema di allerta). Durante queste fasce orarie, il nostro corpo ha bisogno di una quantità di caffè maggiore, quindi se non si vuole esagerare meglio aspettare un’oretta prima di bere un buon espresso. Per questo si dice che l’orario migliore sia verso le 9.30 di mattina, un’altra ora indicata è nel primo pomeriggio.

Queste sono indicazioni che la scienza ci suggerisce, ma l’assunzione di caffè dipende molto dalle abitudini personali e dal gusto.