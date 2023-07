Progetto Viteres Zero sulla gestione dei vigneti a residuo zero

Domenica 23 luglio alle ore 18 si terrà presso La Rimessa dell'azienda Il Cortiglio in C. da Sianana a Fontanarosa (AV), la presentazione dei risultati di "Viteres zero: gestione dei vigneti a residuo zero e uso innovativo delle risorse idriche", il progetto nato dal partenariato tra Il Cortiglio, azienda vitivinicola e olivicola irpina, l'Università degli Studi del Molise e il Gal Irpinia.