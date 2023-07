Patrick Zaki domenica in Italia, conferenza all'Università di Bologna

BOLOGNA - Domenica 23 luglio alle 20,30, è atteso il ritorno di Patrick Zaki in Italia, dove terrà una conferenza stampa presso l'Università di Bologna insieme al rettore Giovanni Molari e alla professoressa Rita Monticelli, coordinatrice del master Gemma seguito dall'attivista egiziano.

Giorgia Meloni commenta la liberazione di Zaki: ''Sono molto contenta di aver centrato questo obiettivo e voglio anche dire che, rispetto al dibattito di questi giorni, non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa''.