3Bmeteo: 'Nuovi temporali in arrivo al Nord, caldo estremo al Sud’

Nella giornata di lunedì 24 luglio, tempo instabile specie tra centro est Lombardia, ER e Triveneto con rovesci e temporali anche forti; asciutto e più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 27 e 31°C. Centro: Tempo stabile, salvo qualche isolato fenomeno su nord Appennino e velature o strati di passaggio. Temperature in calo, specie a Ovest, massime tra 34 e 37°C.



Al Sud ancora tanto sole, salvo esili velature, e caldo estremo su gran parte dei settori. Temperature in ascesa, massime tra 36 e 42, oltre tra Calabria e Sicilia.

Dopodomani, martedì 25 luglio

Nord: Nuovo rinforzo dell'alta pressione con tempo stabile e asciutto, salvo qualche locale temporale sui settori alpini, specie centrali. Temperature in lieve rialzo, massime tra 29°C e 34°C.

Centro: Tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche nube in più in Appennino, senza precipitazioni. Temperature stabili, massime tra 32°C e 34°C.

Sud: Soleggiato e ancora gran caldo per l'intera giornata. Temperature stabili, massime tra 33°C e 40°C, picchi superiori nelle zone interne.

Mercoledì 26 luglio

Nord: Soleggiato ma dal pomeriggio rovesci o temporali, anche intensi, raggiungeranno le Alpi e localmente Prealpi e Pedemontane. Temperature stabili o in lieve calo, massime tra 28 e 32°C, fino a 38°C in Romagna.

Centro: Soleggiato su tutte le regioni, salvo velature in transito e cumuli sui monti. Temperature in aumento, massime tra 35 e 40°C.

Sud: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Temperature in aumento, massime tra 36 e 42°C, picchi anche oltre nelle zone interne.