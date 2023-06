Tv, martedì 27 giugno su Rai 5 la rubrica televisiva 'L'arte di non leggere'

Nel salotto di casa Fruttero, a Torino, i due scrittori Carlo Fruttero e Franco Lucentini inaugurarono, nel 1994, la rubrica televisiva "L'arte di non leggere" dedicata ai classici della letteratura italiana e straniera. Nel salotto di casa Fruttero, a Torino, i due scrittori Carlo Fruttero e Franco Lucentini inaugurarono, nel 1994, la rubrica televisiva "L'arte di non leggere" dedicata ai classici della letteratura italiana e straniera.





Nella prima puntata, che Rai Cultura ripropone martedì 27 giugno alle 19.55 su Rai 5, i due scrittori spiegano il titolo della trasmissione ispirato ad una frase di Schopenhauer: "L'arte di non leggere" è assai importante. La condizione per leggere le cose buone è infatti di non leggere roba cattiva, perché la vita è breve, e il tempo e le forze sono limitate. I libri presentati sono "Robinson Crusoe" di Daniel Defoe; "L'idillio di Meulan" di Dante Isella; "Vite di uomini non illustri" di Giuseppe Pontiggia; "Il comportamento dei gatti" di Paul Leyhausen; "Il gatto in noi" di William S. Burroughs.