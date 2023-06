Nasce la 'Cru Caviar Experience', un’esperienza unica nel simbolo della qualità assoluta del caviale italiano

Photo credits: fonte ufficio stampa foodcomm.it

Nasce la Cru Caviar Experience per festeggiare il 50esimo anniversario della famiglia Bettinazzi nel mondo dell'acquacoltura, oggi proprietaria di Cru Caviar, e dalla voglia di avvicinare le persone al mondo del caviale.





Con l'obiettivo di fare cultura e formazione, dimostrando come l'allevamento degli storioni, perfettamente integrati all'ecosistema delle acque dove vivono indisturbati e protetti dal rischio di estinzione naturale – e di come lo scenario del commercio del caviale sia completamente cambiato negli ultimi anni – sia una pratica profondamente radicata nel nord-est dell'Italia tale da rendere lo stivale il secondo produttore di Caviale al mondo.

Ed è per questo che Cru Caviar,la prima azienda produttrice di caviale di Beluga in Italia , apre le porte dei suoi allevamenti a Goito nell'incontaminato parco regionale del Mincio, in provincia di Mantova, al pubblico appassionato e non.

Cru Caviar experience è un'attività immersiva a contatto con il mondo degli storioni, si parte da una visita guidata dagli esperti dell'azienda lungo le rive degli allevamenti fino ad immergersi insieme a questi pesci ancestrali, grazie alla vasca tattile. Approfondendo così e conoscendo da vicino il mondo del caviale, un prodotto di cui tutti parlano ma solo in pochi conoscono davvero le origini, la cura e la professionalità dietro alla sua lavorazione.





Caviale Cru Caviar





Ogni visita, a partire da 45 euro, si conclude con una degustazione guidata dei prodotti Cru Caviar per assaporare decenni di passione ed esperienza ritrovando le sensazioni provate risalendo la riva scoprendo questo universo ancora celato dietro una patina di miscredenze e mistero.

"La Cru Caviar Experience si è inclusa in un percorso più ampio dell'azienda volto a divulgare e approfondire la conoscenza del caviale e dello storione sia agli operatori del settore che al consumatore finale. Cru Caviar è sempre più protagonista nel mercato italiano ed estero, esportando quasi il 70% della nostra produzione nel mondo e generando una lista d'attesa per i nostri esclusivi prodotti" spiega l'amministratore delegato Domenico Meduri.

Il progetto è stato sviluppato per trasmettere i valori, le competenze e le conoscenze affinate in questi 50 anni nel mondo dell'acquacoltura, di cui 25 trascorsi producendo caviale italiano, che grazie a Cru Caviar, e alla nuova Cru Caviar experience vengono messe a disposizione di appassionati, neofiti e amanti del prodotto che vogliono avere un contatto ravvicinato con l'affascinante mondo degli storioni e dei loro prodotti.

Esperienza unica nel suo genere, la prima così composta e attivata in Italia. Solo su prenotazione link, può essere realizzato per piccoli e grandi gruppi.