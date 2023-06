Oria, dal 6 al 9 luglio 2023 torna il 'Generation Film Fest'

ORIA (BR) - Torna nella suggestiva cornice di Oria (BR) il "Generation Film Fest" grazie all’Associazione Generation, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Nadia Carbone con la collaborazione dell’autore Daniele Portaluri ed uno staff organizzativo d’eccezione tutto pugliese. - Torna nella suggestiva cornice di Oria (BR) il "Generation Film Fest" grazie all’Associazione Generation, la rassegna cinematografica ideata e diretta da Nadia Carbone con la collaborazione dell’autore Daniele Portaluri ed uno staff organizzativo d’eccezione tutto pugliese.





Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione è pronta ad accendere i riflettori su Oria il 6-7-8-9 Luglio 2023, a partire dalle ore 18:30, con masterclass, talk e proiezioni presso l’Istituto Antoniano P. Rogazionisti. Media partners dell'evento le testate giornalistiche "Giornale di Puglia" e "Oria Notizie".

Il Comune, con il neo sindaco Cosimo Ferretti e l’ass. alla cultura e spettacolo Imma Torchiani, sostengono e ripropongono il progetto nella città medioevale avviato dalla Dott.ssa Lucia Iaia nel 2021, dando spazio alla settima arte, creando delle importanti e significative connessioni tra il cinema ed i giovani. Anche quest’anno, grazie ad ospiti d’eccezione, "il cinema racconta le generazioni" a partire dagli anni ‘90 con l’autore, scrittore e regista Federico Moccia; toccherà poi agli anni 2000 con l’attore Enrico Lo Verso e, infine, agli anni ’20 del nuovo millennio con il regista e produttore Alessandro Guida e con l’attrice comica Angelica Massera, ed interventi durante le serate dello scrittore e sceneggiatore Gino Capone che anche in questa edizione ci omaggerà del suo contributo artistico culturale.

Le serate avranno due moderatori, il noto giornalista, autore Vincenzo Sparviero che ha già tenuto il timone nella prima edizione, e che quest’anno aprirà le porte della rassegna, ed il giovane attore, presentatore Stefano Plantera.

Sarà una vera e propria full immersion nel mondo cinematografico che prevede anche quattro appuntamenti con masterclass gratuite realizzate da professionisti del settore: il 6 Luglio M° Nando Mancarella per "L’arte del comporre"; il 7 Luglio lo sceneggiatore, scrittore, regista Gino Capone per "La sceneggiatura"; l’8 Luglio il montatore Salvatore Logica per "Il montaggio"; il 9 Luglio il regista, sceneggiatore Alessandro Zizzo per "La regia".

Generation Film Fest è un evento che si pone un obiettivo non solo culturale ma anche umanitario, sosterrà infatti la raccolta fondi a favore dell’ Ass. CROHNONLUS per la ricerca delle malattie croniche intestinali come morbo di crohn e rettocolite ulcerosa.

La direttrice artistica Nadia Carbone ha dichiarato: "Siamo fieri di riproporre un evento unico nel suo genere nella città di Oria e, oltre a ringraziare l’amministrazione comunale, il mio più grande ringraziamento va agli imprenditori di tutto il territorio e ai volontari delle associazioni: Il Pozzo e l’Arancio, 72024, Associazione Space, Mistero salentino group, Cinegiovani e alla collaborazione di professionisti del settore che hanno sposato appieno il progetto affinché potesse divenire una realtà consolidata".





INFORMAZIONI:

GENERATION FILM FEST

6/7/8/9 Luglio 2023

Istituto Antoniano P. Rogazionisti - Via Annibale Maria di Francia, 32 Oria (Br)

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti