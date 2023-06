Tv, lunedì 3 luglio su Rai 2 nuovo appuntamento di 'Underdog. Ho scommesso su di me' con Laura Tecce



Non una sola persona, ma un'intera città: lunedì 3 luglio alle 23.40 su Rai 2 il viaggio di Laura Tecce e "Underdog. Ho scommesso su di me" va alla scoperta della rinascita e del riscatto di Napoli, la più "Underdog" delle metropoli, che nella sua storia recente ha dovuto scontare il suo partire svantaggiata, i suoi problemi endemici e irrisolti, ma anche scetticismo e mancanza di fiducia nei suoi confronti, e talvolta pregiudizi.





Oggi sta vivendo il suo rinascimento e il suo riscatto. Con milioni di turisti l’anno si è imposta tra le città più visitate al mondo, con ottimi tassi di crescita economici.

E poi il calcio: il Napoli dopo 33 anni di attesa ha finalmente vinto il suo terzo scudetto. Per il New York Times "Napoli non è più una città con una squadra di calcio. È una squadra di calcio con annessa una città".

Quando Napoli riesce ad imporsi diventa un perfetto esempio di città underdog che ha come simbolo il più grande dei miti underdog: Diego Armando Maradona.

Laura Tecce non poteva che inoltrarsi nei vicoli di questa città alla scoperta della sua rinascita in compagnia di una guida di eccezione: Massimiliano Rosolino. Per comprendere le ragioni del ritrovato successo di Napoli, Laura Tecce incontra il sindaco Gaetano Manfredi, il presidente del Napoli del Pibe de oro e dei primi due scudetti Corrado Ferlaino, i mitici fratelli Abbagnale, simbolo mondiale dello sport campano, e il più famoso pizzaiolo del mondo, Gino Sorbillo.