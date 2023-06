Lecce, scompare a 7 anni per una malattia incurabile bimbo tifoso

LECCE - Il capoluogo salentino piange la scomparsa del piccolo Raniero. Il bimbo di 7 anni, gran tifoso della squadra giallorossa, dopo diverse operazioni, ma soprattutto dopo tante sofferenze, è volato in paradiso. Raniero era malato da tempo e le sue condizioni sono peggiorate negli ultimi giorni.L'intera comunità ha preso a cuore la sua storia, la sua tenacia e il suo grande insegnamento anche dinanzi al dolore. Sono numerosissimi i messaggi di cordoglio pubblicati sui social in ricordo di Raniero e in segno di vicinanza al papà Daniele, alla mamma Federica e alla sorellina Sveva."Ciao piccolo Raniero vola alto! L’U.S. Lecce con il Presidente Saverio Sticchi Damiani si uniscono al dolore che ha colpito la mamma e il papà del piccolo Raniero, cuore giallorosso vero esempio di forza e determinazione! Ciao Raniero resterai per sempre nei nostri cuori certi che da lassù continuerai a tifare per il nostro Lecce… sarai il nostro angelo custode”" si legge in un post su fb del club. Il piccolo solo qualche settimana fa aveva festeggiato la salvezza della squadra del cuore.