Amazon Music Italy lancia la sua nuova performance series 'Lightstudio', a inaugurarla Emis Killa

Una novità nel mondo della musica: venerdì 9 giugno 2023 Amazon Music ha lanciato Lightstudio, una nuovissima serie di performance esclusive che vedranno protagonisti numerosi artisti big, ospitati in un set audio/video esclusivo, costruito su misura per Amazon Music a Milano.





Lightstudio è un set speciale: uno studio di registrazione mobile e insonorizzato, realizzato dai migliori designer italiani in grado di racchiudere lo spazio con materiali riflettenti, simbolo dell'amplificazione del talento degli artisti. Questi elementi, insieme ad una regia luci personalizzata, valorizzano le performance uniche e intime degli artisti protagonisti.

Lightstudio inaugura la sua serie con Emis Killa che presenta due versioni inedite di 'Viscerale (closer) (feat. Rizzo)' e 'Attori di Strada' (ragazzi fuori), brani già presenti nel suo ultimo album Effetto Notte pubblicato lo scorso 19 Maggio da Epic Records Italy/Sony Music Italy, che si è subito guadagnato la vetta della classifica Fimi degli album più venduti. La performance video e i due brani in versione ‘reimagined’, saranno disponibili da oggi in esclusiva sull’app Amazon Music all’interno di una special Amazon Music Edition del nuovo progetto Effetto Notte.

A seguire, le prossime protagoniste della serie saranno le straordinarie Paola & Chiara che regaleranno ai propri fan una performance speciale dei loro successi "Mare Caos" e "Amoremidai", riletti in chiave acustica, e tratti dal loro ultimo album uscito il 12 maggio, Per Sempre, terzo in classifica nella settimana di debutto e con feat di artisti del calibro di Elodie, Jovanotti, Levante e molti altri. La performance Lightstudio di Paola&Chiara uscirà il 23 giugno sull'app di Amazon Music e sul loro canale YouTube.

Lightstudio è una serie pensata da Amazon Music per sostenere in modo nuovo e completamente ‘music centric’ gli artisti che saranno ospiti delle session, avvicinandoli ancor di più ai loro fan attraverso contenuti speciali e inediti.

Le performance di Lightstudio costelleranno tutto il 2023 e saranno disponibili all'interno dell'app Amazon Music e del canale YouTube dei singoli artisti protagonisti del format.