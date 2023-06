Furto aggravato e ricettazione a Pavia: arrestato 50enne

PAVIA - Prosegue incessante l’attività del personale della Polizia di Stato di Pavia, impegnato nel contrasto e nella repressione dei reati e nell’esecuzione dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria.In particolare, personale della Squadra Mobile - sezione contrasto al crimine diffuso della Questura di Pavia, nella giornata dell’8 giugno 2023, ha arrestato un cinquantenne condannato per numerosi reati, tra i quali furto aggravato e ricettazione, nel solco delle attività finalizzate alla ricerca e cattura di soggetti dediti alla commissione di reati contro il patrimonio in questo centro.Gli investigatori hanno eseguito in capo al soggetto l’ordine di carcerazione emesso dalla locale Procura della Repubblica per l’espiazione della pena di anni 4 e mesi 9 di reclusione, in seguito a costanti e mirate attività di accertamento espletate nelle scorse settimane. Il catturando, infatti, si era reso irreperibile dall’emissione del provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria.Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto dagli agenti presso il carcere di Pavia per scontare la propria pena