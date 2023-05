Tv, martedì 9 maggio ad 'Elisir' su Rai 3 si parlerà di anestesia, colori, occhio secco e cereali

Come affrontare l'anestesia in vista di un intervento chirurgico? Sarà questo il tema iniziale di "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda martedì 9 maggio alle 10.30 su Rai 3. Ne parlerà il professor Ferdinando Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Anestesia ed Emergenza Urgenza presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Come affrontare l'anestesia in vista di un intervento chirurgico? Sarà questo il tema iniziale di "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, in onda martedì 9 maggio alle 10.30 su Rai 3. Ne parlerà il professor Ferdinando Luca Lorini, direttore del Dipartimento di Anestesia ed Emergenza Urgenza presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.





Lo spazio "10 minuti su…" sarà dedicato ai colori: qual è il meccanismo che permette di distinguere i colori e perché a volte non funziona? Sull’argomento Interverrà il professor Piero Barbanti, primario di Neurologia all’IRCCS San Raffaele di Roma. Nel "Mi dica dottore" si parlerà di occhio secco: come riconoscerne i sintomi e come curarlo? Risponderà alle domande in studio Andrea Cusumano, professore di Oftalmologia all'Università Tor Vergata di Roma. Infine, nel "Vero o Falso", verranno sfatati i falsi miti sui cereali con la professoressa Marina Carcea, dirigente tecnologo al Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione.