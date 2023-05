Tv, martedì 23 maggio 2023 su Rai 4 in prima serata il film 'Captain Phillips – Attacco in mare aperto'



Il film "Captain Phillips – Attacco in mare aperto" andrà in onda martedì 23 maggio alle 21.20 su Rai 4. Diretto da Paul Greengrass, autore dei migliori capitoli della saga di Jason Bourne e del western candidato agli Oscar Notizie dal mondo, il film racconta l'incredibile storia vera del dirottamento della nave mercantile statunitense Maersk Alabama, avvenuto nell'aprile 2009 per mano di quattro pirati somali.





Interpreti della pellicola sono Tom Hanks, Catherine Keener, Michael Chernus, Max Martini, Chris Mulkey. Il comandante Richard Phillips, che vive nel Vermont con la moglie Andrea e i suoi due figli, si trova costretto a lasciare la sua famiglia per partire in missione al largo del Corno d'Africa. Insieme al suo equipaggio il comandante parte a bordo della nave Maersk Alabama, diretto verso Mombasa con lo scopo di aiutare le popolazioni povere, dando loro cibo e apparecchiature per lavorare la terra. Qualche giorno dopo, nel bel mezzo di una esercitazione, Phillips si rende conto che ci sono due imbarcazioni che si stanno avvicinando. L'ipotesi è che possa trattarsi di pirati somali. Tutti i membri dell'equipaggio sono chiamati a mettersi in posizione per fronteggiare un possibile attacco. Candidato a ben 6 Premi Oscar, "Captain Phillips" è un tesissimo dramma marittimo, in cui il coraggio e il sangue freddo del capitano protagonista hanno fatto sì che venti persone uscissero indenni da una situazione disperata.