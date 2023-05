Tv, lunedì 15 maggio nella puntata di 'Casa Italia' su Rai Italia e Raiplay si parlerà di alimentazione biologica

Nella puntata di lunedì 15 maggio di "Casa Italia", condotto da Roberta Ammendola su Rai Italia e RaiPlay si parlerà di alimentazione biologica. In studio il nutrizionista Loreto Nemi a certificare l’eccellenza dei prodotti biologici: "Ricchi di antiossidanti e antinfiammatori spesso con più vitamine e sali minerali. L’invecchiamento rallenta grazie a cellule nutrizionali più ricche e potenti". Nella puntata di lunedì 15 maggio di "Casa Italia", condotto da Roberta Ammendola su Rai Italia e RaiPlay si parlerà di alimentazione biologica. In studio il nutrizionista Loreto Nemi a certificare l’eccellenza dei prodotti biologici: "Ricchi di antiossidanti e antinfiammatori spesso con più vitamine e sali minerali. L’invecchiamento rallenta grazie a cellule nutrizionali più ricche e potenti".





"Cresce il numero di famiglie che scelgono questo tipo di alimentazione" ha sottolineato Emanuele Di Faustino, responsabile industria e commercio al dettaglio di Nomisma. Ospite a Casa Italia anche Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio su cambiamenti climatici e biodiversità. In collegamento, Valerio Rossi Albertini, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che spiegherà l’obiettivo previsto dal Green Deal entro il 2030.

Roberta Ammendola, poi, accoglierà Giulia Sant’Agostino, Vicepresidente Orticola Lombardia, che racconta la Mostra Mercato Botanica che si tiene a Milano, nel mese di maggio, nella sede storica dei giardini Indro Montanelli.

In "Sportello Italia" il commercialista Gianluca Timpone risponderà ai telespettatori su Imu, Spid e pensioni mentre "Casa Italia" volerà a Buenos Aires, dove la biochimica Clara Duca produce grappa fatta in casa. Poi in Francia, con il teatro italiano a Parigi, quello di Attilio Maggiulli e le sue commedie dell’arte. A Bruxelles, l’incontro con Stefano Capone, artigiano, organizzatore di eventi e produttore di liuti e chitarre elettriche.

Nello "Spazio cinema" Carlo Gentile accoglierà il vicedirettore di Hollywood Reporter Roma, Boris Sollazzo mentre nell’appuntamento musicale, Stefano Palatresi e Monica Marangoni ospiteranno il tenore Luca Minnelli, star della lirica e della musica pop che gira il mondo portando in alto il buon canto italiano.





NEW YORK/TORONTO 15 maggio h17

LOS ANGELES 15 maggio h14

BUENOS AIRES/SAN PAOLO 15 maggio h18

SYDNEY 15 maggio h17.30

PECHINO/PERTH 15 maggio h15.30