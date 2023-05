Tv, domenica 21 maggio in prima serata e prima tv su Canale 5 appuntamento con la miniserie 'Ridatemi mia moglie'



Domenica 21 maggio, in prima serata e in prima TV su Canale 5, appuntamento con "Ridatemi mia moglie", miniserie tv del 2021, ideata da Alessandro Genovesi e Giovanni Bognetti.





La commedia romantica in due parti segue l'attore e comico Fabio De Luigi nei panni di Giovanni e Anita Caprioli (I predatori) in quelli di sua moglie Chiara, sposati ormai da tanti anni. Il loro rapporto è logoro ma sembra che solo lei se ne accorga, mentre Giovanni è convinto che tutto proceda per il meglio.