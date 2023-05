Yogurt da bere in ecopack di Latteria Sociale Merano, ideali per i pic nic estivi

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Meno sprechi, più gusto e tutta praticità in questo yogurt da bere in ecopack che pensa al futuro grazie all'innovativo packaging sostenibile. Prodotto con il 70% di plastica in meno rispetto alla tradizionale bottiglietta da 200g, lo yogurt da bere in ecopack è rispettoso dell'ambiente e racchiude tutte la bontà del latte 100% dell'Alto Adige senza OGM, conservanti e glutine.