Italian Green Bakery presenta i nuovi Panini con semi, proteine vegetali 20% dall’elevato valore proteico

Photo credits: fonte Studio Monika Carbonari

Contenente il 20% di proteine vegetali, i panini con semi sono composti da ingredienti seleziona di qualità e da semi di lino, sesamo, girasole. Ogni singolo panino contiene 10g di proteine, per una dieta sana e bilanciata, senza dover rinunciare al piacere del gusto.





La lunga lievitazione naturale di 72 ore con lievito madre e il triplo impasto originale, permette di far risultare i panini con semi – proteine vegetali 20% buoni, morbidi e gustosi.

Italian Green Bakery è una nuova linea di prodotti allegri e ricchi di gusto, tutti rigorosamente plant based, senza ingredienti di origine animale, come la e e uova, per soddisfare i nuovi trend alimentari.

Per una maggiore attenzione all'ambiente il packaging è in carta, mentre l'incarto del singolo panino rimane in plastica in modo da garantire sicurezza, bontà e la fragranza del prodotto. Disponibile nella confezione da 200g (4 x 50g).