Philpot Lane Label di Ermitage Records presenta su Nft la 'Deluxe Edition Faber - Period Karim' di Fabrizio De Andrè

Philpot Lane, label di Ermitage Records, presenta come NFT la "Deluxe Edition Faber - Periodo Karim" di Fabrizio De Andrè, disponibile in tiratura limitata di 10 copie numerate a mano e in vendita esclusiva su piattaforma Onlymusix, in partnership con Digital Noises.





Questa pregiata edizione contiene i primi 4 vinili 7 pollici realizzati da Fabrizio De André per l’etichetta Karim nella versione restaurata in analogico e il vinile 10 pollici con le versioni originali analogiche in sequenza; inoltre, l’NFT conterrà anche i relativi file mp3 in alta risoluzione del cofanetto "Faber - Periodo Karim - The Singles Collection".

I quattro 45 giri sono stati recuperati e ristampati da Philpot Lane in collaborazione con Audio Nautes Recordings che ha compiuto un’opera di restauro del suono. Partendo dal master tape analogico riprodotto tape to tape su Otari MTR-15, è stata ottenuta la lacca realizzata su Neumann VMS70 (testa di taglio Neumann SX74 con stilo Adamant NSH2, raggio 1 micron). Le stampe dei singoli sono accompagnate da un elegante libretto di 16 pagine a colori contenente informazioni sulle sessions di registrazione dei brani e riproduzioni originali delle copertine Karim. Il periodo Karim diede vita ad alcuni dei primi classici di De André (tra questi "La ballata del Miché" qui contenuta in 2 versioni: quella più scarna del 1961 quando il titolo originale era Ballata del Miché e quella più nota del 1963).

«Un passo verso i collezionisti e verso un mercato importante e in espansione che facciamo dopo oltre 35 anni di attività discografica "tradizionale" e che affrontiamo con spirito quasi pionieristico» - è così che Gianluigi Salvioni, produttore di Ermitage Records - parla del nuovo progetto sul Web3 dell’etichetta. «Oggi pensiamo al futuro entrando nel Web3 creando NFT dove saranno disponibili vinili, nastri analogici di qualità studio e collezionabili, digitali e fisici, in pezzi unici avvalendoci della piattaforma italiana Onlymusix. Un’offerta di NFT che conterrà fra l’altro anche registrazioni inedite mai pubblicate nel mercato di CD, LP, files digitali: vere e proprie “opere d’arte musicali” in tirature limitatissime o addirittura in unico esemplare. Un progetto ambizioso che stiamo sviluppando con il supporto di due giovani e talentuose realtà italiane la "Digital Noises" e la "Onlytech Industries" che hanno deciso di investire con noi sul futuro del collezionismo musicale».

«La collaborazione di Digital Noises con la storica etichetta Ermitage Records – spiega Giuseppe Fisicaro, Ceo & Founder Digital Noises - si fonda su una consulenza strategica ed editoriale tailor made, finalizzata a una capillare distribuzione dei progetti musicali del nostro Partner. Approdare con Ermitage Records nel mondo degli NFT, in partnership con una delle realtà più proattive e smart del panorama (Onlytech Industries) e con un prodotto di un artista come Fabrizio De Andrè, ci entusiasma e ci rende orgogliosi. La Deluxe Edition "Faber - Periodo Karim" è stata pensata e ideata esclusivamente per la vendita nel Web3. Siamo pronti a investire nel futuro e a farlo a fianco dei nostri Partner».

«Sono entusiasta della collaborazione di Onlytech Industries con Digital Noises ed Ermitage Records per il progetto NFT Deluxe Edition 'Faber - Periodo Karim'. - racconta Antonino Abbate, CEO di Onlytech Industries - Questa partnership ci consente di unire le nostre competenze nel settore tecnologico e musicale per offrire un'esperienza unica ai nostri utenti. Siamo orgogliosi di presentare in esclusiva su Onlymusix questa edizione limitata, che rappresenta solo il primo passo in un percorso di innovazione continua grazie a Blockchain ed NFT».